زيدان ردا على إمكانية ضم ألابا: لن أتحدث عن هذه الأمور.. أنا آسف

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 15:46

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

رفض زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد التحدث عن إمكانية ضم دافيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ، بعد التقارير التي أوضحت اقتراب النمساوي من الفريق الملكي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كانت قد أوضحت في وقت سابق أن ألابا قاب قوسين أو أدنى من اللعب لريال مدريد.(طالع التفاصيل)

وقال زيدان في مؤتمر صحفي: "أفهم كل الاسئلة، أقولها الآن لأنك قد تسألني مرة أخرى عن لاعب ليس في فريقي".

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وأضاف "أنا كمدرب هنا لأفكر فقط في المباراة المقبلة، هذا هو ما يهمني".

وينتهي عقد ألابا مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي ويحق له التفاوض مع أي فريق منذ يناير الجاري.

وواصل "أفهم أن الناس يتحدثون ولا يمكن قول الكثير من الأشياء، لكنني لن أتحدث عن هذه الأمور.. أنا آسف".

وأتم "ما يثير أهتمامي هو الفريق واللاعبون والنادي والمباريات المقبلة، ولا شيء غير ذلك".

من جهته، قال جورج ألابا والد دافيد لاعب بايرن ميونيخ والذي يعمل كمستشار له، إن ابنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن ولم يوقع لريال مدريد كما أشار إلى وجود أندية أخرى مهتمة بضمه، وذلك في تصريحات لقناة SPORT1 الألمانية.

وصرح جورج قائلا: "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن ألابا، اللاعب لم يوقع لريال مدريد".

وواصل "بجانب ريال مدريد هناك أندية أخرى مهتمة بضم اللاعب".

وأتم "بالنسبة له يرغب في التركيز كليا على بايرن ومستواه الحالي".

وبحسب Sport1 الألمانية، فإن دخول برشلونة للصفقة معتمد على الانتخابات الرئاسية التي ستحدث في مارس، إن نجح خوان لابورتا خلالها فقد تتحول وجهة ألابا إلى النادي الكتالوني بدلا من ريال مدريد لأن وكيله بيني زاهافي صديق مقرب من لابورتا.

وبجانب ريال مدريد وبرشلونة هناك أندية باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر يونايتد ترغب في ضم اللاعب. حسبما أوضح التقرير.

ألابا (28 عاما) انتقل لبايرن ميونيخ عام 2008 من يانج فيوليتس النمساوي وتدرج في فرق الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول 2011 بعد فترة إعارة مع هوفينهايم.

وسجل ألابا 32 هدفا وصنع 49 خلال 405 مباراة في كل المسابقات مع الفريق الأول.

وفاز ألابا بلقب الدوري الألماني 9 مرات بالإضافة للقبين لدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ.

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