ماركا: ألابا وافق على عرض ريال مدريد

وافق دافيد ألابا مدافع بايرن ميونيخ على الانتقال لريال مدريد في الموسم المقبل بحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وسيوقع ألابا على عقد مع ريال مدريد مدته 4 سنوات، على أن يكون راتبه السنوي 11 مليون يورو بحسب ما جاء في التقرير.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد كان يراقب باو توريس مدافع فياريال وثنائي إشبيلية: دييجو كارلوس وجول كوندي للتوقيع مع لاعب منهم، إلا أن الإدارة قررت أن ألابا هو الخيار المناسب لتدعيم الدفاع.

وينتهي عقد ألابا مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي ويحق له التفاوض مع أي فريق منذ يناير الجاري.

ألابا (28 عاما) انتقل لبايرن ميونيخ عام 2008 من يانج فيوليتس النمساوي وتدرج في فرق الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول 2011 بعد فترة إعارة مع هوفينهايم.

وسجل ألابا 32 هدفا وصنع 49 خلال 405 مباراة في كل المسابقات مع الفريق الأول.

وفاز ألابا بلقب الدوري الألماني 9 مرات بالإضافة للقبين لدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ.