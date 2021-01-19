رسميا - الترجي يستعيد أنيس البدري

الثلاثاء، 19 يناير 2021 - 11:49

كتب : FilGoal

أنيس البدري - الترجي

استعاد فريق الترجي التونسي نجمه السابق أنيس البدري لاعب اتحاد جدة السعودي بعد عام من رحيله.

أفاد النادي التونسي عبر موقعه أن البدري أتم إجراءات عودته للفريق بعقد يمتد لصيف العام المقبل.

البدري سيدعم ناديه في مشواره بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي يواجه فيها الزمالك والمولودية الجزائري وتونجيث السنغالي.

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أنيس البدري لاعب الترجي التونسي السابق انتقل إلى صفوف اتحاد جدة في يناير الماضي بعقد يمتد لموسمين ونصف مقابل 750 ألف دولار.

وشارك البدري منذ انضمامه لصفوف الاتحاد في 11 مباراة بالدوري واكتفى بصناعة هدفا وحيدا.

البدري المتوج بلقبي دوري أبطال إفريقيا مع الترجي، سجل 10 أهداف وصنع هدفين في 16 مباراة بجميع المسابقات مع الفريق التونسي بالنصف الأول من الموسم الماضي.

وكان البدري قد ارتبط بالانتقال للزمالك في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

الترجي أنيس البدري
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