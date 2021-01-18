تيلجراف الهولندية: بطلب من جروس.. شالكه يتعاقد مع هونتيلار

بات كلاس يان هونتيلار لاعبب أياكس أمستردام، على وشك العودة لـ شالكه في فترة الانتقالات الشتوية.

هونتيلار لعب لـ شالكه طوال 7 مواسم سابقة وكان قائدا ونجما للفريق قبل أن يعود لـ أياكس في 2017.

وذكرت صحيفة "تيلجراف" الهولندية أن شالكه توصّل لاتفاق كامل مع أياكس لانتداب هونتيلار في يناير الحالي.

وأفادت الصحيفة أن المهاجم الدولي الهولندي السابق سيخضع للفحص الطبي في مدينة جيلسنكيرشن تمهيدا لعودته إلى شالكه.

وكان هونتيلار قد علّق الخميس الماضي على أنباء انتقاله إلى شالكه: "الاختيار بين أياكس وشالكه مثل الاختيار بين أبنائي".

وذكر التقرير أن هونتيلار ينضم إلى شالكه بطلب من المدير الفني السويسري كريستيان جروس.

ويعيش شالكه وضعا صعبا، إذ يحتل المركز 18 –الأخير- في الدوري الألماني برصيد 7 نقاط من فوز وحيد، ولم يسجّل لاعبوه إلا 13 هدفا كثاني أضعف هجوم في البطولة.

وتولى جروس المهمة مؤخرا في محاولة لإنقاذ الوضع، ونجح في الفوز مرة في 3 مباريات قاد خلالها الأزرق الملكي العريق.

من جانبه، يعود هونتيلار (37 عاما) الذي لعب في صفوفه بين 2010 و2017، فترة يعتبرها الكثيرون الذهبية للمهاجم الهولندي.

وسجّل هونتيلار 126 هدفا في 240 مباراة خاضها مع شالكه، وصنع 35 هدفا، وقاده للفوز بالكأس والسوبر في 2011، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعد هونتيلار الهداف التاريخي لـ شالكه في المسابقات الأوروبية، والمركز الثاني عموما في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي.

وبدأ هونتيلار مسيرته في بي إس في أيندهوفن قبل أن ينتقل إلى هيرنفين ومنه إلى أياكس، قبل أن يغادر هولندا صوب ريال مدريد عام 2009 لفترة قصيرة، ومنه إلى ميلان ثم شالكه بعد موسم وحيد.

ويمتلك هونتيلار 76 مباراة دولية مع هولندا بين 2006 و2015، سجّل خلالها 42 هدفا، وساهم في وصافة مونديال 2010، والمركز الثالث في مونديال 2014.