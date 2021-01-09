جروس ينهي الكابوس.. شالكه يفوز بعد 30 مباراة دون انتصارات

السبت، 09 يناير 2021 - 18:31

كتب : FilGoal

ماثيو هوب - شالكه

حقق شالكه فوزا عريضا على ضيفه هوفنهايم بأربعة أهداف دون رد في ملعب فيلتنز أرينا، بالجولة 15 من الدوري الألماني.

وسجّل الأمريكي الشاب ماثيو هوب 3 أهداف لـ شالكه، قبل أن يضيف المغربي أمين حاريت هدف الأزرق الملكي الرابع.

ليرفع شالكه رصيده إلى 7 نقاط ويتقدّم إلى المركز 17 –قبل الأخير-.

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فيما تجمّد رصيد هوفنهايم عند 15 نقطة في المركز 13.

شالكه الذي يقوده السويسري كريستيان جروس، حقق فوزه الأول في الدوري الألماني هذا الموسم، وأنهى سلسلة كارثية من غياب الانتصارات.

فالفريق الألماني العريق كان قد عجز عن الفوز في آخر 30 مباراة بالدوري الألماني قبل مواجهة هوفنهايم، منها 14 هذا الموسم، و16 الموسم الماضي.

آخر فوز لـ شالكه في الدوري يرجع إلى 17 يناير 2020 على حساب بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين دون رد.

ليظل الرقم القياسي لأطول سلسلة لا فوز مسجلا باسم نادي تاسمانيا برلين من عام 1966 عندما عجز عن الانتصار في 31 مباراة متتالية.

ويعمل جروس على تحقيق المهمة المستحيلة وإنقاذ شالكه من اللعب في الدرجة الثانية لأول مرة من 3 عقود.

وقاد جروس شالكه في مباراة سابقة أمام هيرتا برلين، خسرها بثلاثة أهداف دون رد.

ليكون هذا الفوز هو الأول لـ جروس في الدوري الألماني منذ ولايته مع شتوتجارت في سبتمبر 2010 عندما تغلب على بوروسيا مونشنجلادباخ.

وسجّل هوب (19 عاما) أهداف شالكه الثلاثة الأولى في الدقائق 42، و57، و63، ليصير أول أمريكي يسجّل "هاتريك" في تاريخ الدوري الألماني.

فيما اختتم المغربي حاريت الأهداف في الدقيقة 80.

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