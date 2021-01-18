خبر في الجول – الأهلي يدرس التظلم على عقوبة الشناوي

الإثنين، 18 يناير 2021 - 19:50

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي - الأهلي بطل إفريقيا 2020

يدرّس النادي الأهلي التقدم بتظلم على العقوبة التي أصدرتها لجنة المسابقات بإيقاف محمد الشناوي قائد الفريق.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إيقاف الشناوي 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه "لسلوكه غير الرياضي" تجاه حكم مباراة البنك الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الأهلي تعكف في هذه اللحظات على معرفة كواليس صدور العقوبة وحيثيات القرار من أجل التعامل معها.

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ويرغب الأهلي في تبيُن ما إذا كانت العقوبة قد صدرت وفقا لاجتماع رسمي ومعرفة كامل أعضاء اللجنة الثلاثية.

وكان الشناوي قد اعترض على قرارات حكم مباراة فريقه ضد البنك الأهلي محمد سلامة عقب نهاية اللقاء ومنها إلغاء هدف أيمن أشرف.

وبذلك يغيب الشناوي عن مباريات الأهلي ضد المقاولون العرب وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي سلبيا بدون أهداف أمس الأحد في ملعب المكس في الجولة الثامنة من الدوري.

وأبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي اعتراضه على قرارات الحكم وقال عبر قناة ناديه التليفزيونية: "أريد أن أسال وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، كم حكم دولي تولى إدارة مباريات الأهلي في الدوري".

وأضاف "أنا النادي الأهلي بطل الدوري 42 مرة وبطل إفريقيا والأكبر شعبية في الوطن العربي وإفريقيا وشعبية النادي وصلت العالمية، لكني أريد معرفة لماذا لا يدير مباريات الفريق حكاما أصحاب الشارة الدولية".

وأكمل "من أصل 7 مباريات في الدوري للأهلي جاء لنا حكمين دوليين فقط".

وواصل "الهدف الذي لم يحتسب لأيمن أشرف، في اللعبة ذاتها مدافع البنك الأهلي لم يحاول القفز للوصول إلى الكرة".

ماذا يفعل الأهلي دون الشناوي

في الموسم الجاري لم يغب الشناوي سوى عن لقاء وحيد كان ضد سونيديب في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وغاب الشناوي آنذاك لقرار الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني إراحة اللاعب.

وفاز الأهلي في ذلك الوقت برباعية دون رد.

وفي الموسم الماضي في الدوري غاب الشناوي عن المباريات الثلاثة الأخيرة في الدوري ضد إنبي وبيراميدز وطلائع الجيش.

وفاز الأهلي في ذلك الوقت على إنبي وطلائع الجيش بالنتيجة ذاتها بثلاثية دون رد وتعادل مع بيراميدز سلبيا.

وفي كأس مصر غاب عن مباراتي تليفونات بني سويف والترسانة وفاز الأهلي في الأولى بثلاثة أهداف لهدف وفي الثانية بهدفين لهدف.

ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة مع غياب الشناوي عن حراسة مرماه.

وسيلعب الأهلي أول مواجهتين قبل مشاركته في كأس العالم للأندية، والثالثة والرابعة بعد عودته من قطر.

محمد الشناوي الأهلي في الدوري الدوري المصري
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