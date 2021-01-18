ماذا يفعل الأهلي في غياب محمد الشناوي منذ الموسم الماضي

الإثنين، 18 يناير 2021 - 18:01

كتب : FilGoal

محمد الشناوي في مران الأهلي في المغرب

أعلن اتحاد الكرة إيقاف محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي أربع مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه لسلوكه غير الرياضي ضد الحكم محمد سلامة بعد لقاء فريقه ضد البنك الأهلي.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

فماذا يفعل الأهلي في غياب قائده وحارس عرينه؟

في الموسم الجاري لم يغب الشناوي سوى عن لقاء وحيد كان ضد سونيديب في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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وغاب الشناوي آنذاك لقرار الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني إراحة اللاعب.

وفاز الأهلي في ذلك الوقت برباعية دون رد.

وفي الموسم الماضي في الدوري غاب الشناوي عن المباريات الثلاثة الأخيرة في الدوري ضد إنبي وبيراميدز وطلائع الجيش.

وفاز الأهلي في ذلك الوقت على إنبي وطلائع الجيش بالنتيجة ذاتها بثلاثية دون رد وتعادل مع بيراميدز سلبيا.

وفي كأس مصر غاب عن مباراتي تليفونات بني سويف والترسانة وفاز الأهلي في الأولى بثلاثة أهداف لهدف وفي الثانية بهدفين لهدف.

ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة مع غياب الشناوي عن حراسة مرماه.

وبعد قرار لجنة المسابقات فسيغيب الشناوي عن مواجهة كل من المقاولون العرب وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش

وسيلعب الأهلي أول مواجهتين قبل مشاركته في كأس العالم للأندية، والثالثة والرابعة بعد عودته من قطر.

الأهلي محمد الشناوي في الدوري
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