اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية

الإثنين، 18 يناير 2021 - 17:40

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

قررت إدارة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد الشناوي قائد وحارس الأهلي أربع مباريات لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم لقاء فريقه ضد البنك الأهلي.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه المقتضب اليوم الإثنين أن الشناوي تم تغريمه كذلك 20 ألف جنيه.

وكان الشناوي اشتبك مع حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي محمد سلامة لاعتراضه على بعض قراراته خلال اللقاء ومنها إلغاء هدف سجله أيمن أشرف.

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وبذلك يغيب الشناوي عن مباريات الأهلي ضد المقاولون العرب وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش.

وكان الأهلي تعادل مع البنك الأهلي سلبيا بدون أهداف أمس الأحد في ملعب المكس في الجولة الثامنة من الدوري.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أبدى اعتراضه على قرارات الحكم وقال عبر قناة ناديه التليفزيونية: "أريد أن أسال وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، كم حكم دولي تولى إدارة مباريات الأهلي في الدوري".

وأضاف "أنا النادي الأهلي بطل الدوري 42 مرة وبطل إفريقيا والأكبر شعبية في الوطن العربي وإفريقيا وشعبية النادي وصلت العالمية، لكني أريد معرفة لماذا لا يدير مباريات الفريق حكاما أصحاب الشارة الدولية".

وأكمل "من أصل 7 مباريات في الدوري للأهلي جاء لنا حكمين دوليين فقط".

وواصل "الهدف الذي لم يحتسب لأيمن أشرف، في اللعبة ذاتها مدافع البنك الأهلي لم يحاول القفز للوصول إلى الكرة".

محمد الشناوي في الدوري الأهلي
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