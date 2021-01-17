انتهت في السوبر الإسباني - برشلونة (2) (3) أتليتك بلباو.. اللقب باسكي

الأحد، 17 يناير 2021 - 21:41

كتب : FilGoal

برشلونة - أتليتك بلباو

يواجه برشلونة نظيره أتليتك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة يمكنك متابعتها من هـــنـــا

...

نهاية المباراة

ق.120 بطاقة حمراء لـ ليونيل ميسي بعد الاعتداء على المنافس

ق.113 غير معقول! لاعبا بلباو يتقاتلان على تسديد الكرة بالرأس في مواجهة الشباك، وفي النهاية نونييز يطيح بها

ق.111 عرضية من جوردي ألبا وتسديدة يمينية على الطائر من جريزمان تمر خارج الملعب بشكل عجيب

ق.110 فيسجا كاد أن يسجل بالخطأ في مرماه بضربة رأسية لكنها تمر خارج الملعب بغرابة

بداية الشوط الإضافي الثاني

دخول مورسيّو بدلا من ويليامز

دخول ترينكاو بدلا من لونجليه

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق.105 أووووه! أوناي نونييز يهدر فرصة قتل المباراة بإهدار غريب في مواجهة المرمى

ق.97 دخول ريكي بويج بدلا من بوسيكيتس

ق.95 دخول أوناي نونييز بدلا من إنييجو مارتينيز

ق.94 جووووووووووووووول ويليامز هدف خااااارق

بداية الوقت الإضافي

نهاية الوقت الأصلي.. في انتظار الوقت الإضافي

ق.90 جووووووووووول البديل فياليبري يدرك التعاااادل في الوقت القاتل بعد عرضية مونيايين

ق.88 دخول بيانيتش وبرايثوايت بدلا من بيدري وديمبيلي

ق.82 دخول فياليبري وليكوي بدلا من راؤول جارسيا وبالنزياجا

ق.81 دخول بيرينجير بدلا من كابا

ق.77 جووووووووول جريزمان يسجل الثاني بعد عرضية جوردي ألبا ويقرّب اللقب من برشلونة

ق.67 فرصة خطيرة لـ بلباو، تشتيت خاطئ من أراوخو لتصل الكرة إلى ويليامز الذي سدد من داخل منطقة الجزاء خارج إطار المرمى

ق.59 تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق.57 جوووووووول راؤول جارسيا يسجل الثاني بضربة رأسية بعد عرضية مونياين

ق.52 ركلة جرة خطيرة لـ ميسي لكنها تجاور القائم

**دخول أوسكار مينجيزا بدلا من سيرجينيو ديست بين الشوطين

بداية الشوط الأول

نهاية الشوط الأول

ق.42 جوووووووول دي ماركوس يسجل التعادل فورا عن طريق دي ماركوس بعد عرضية ويليامز

ق.40 جوووووووول جريزمان يسجل الأول بعد عمل جماعي رائع بين ميسي وجوردي ألبا

ق.39 عرضية من دي ماركوس ورأسية من راؤول جارسيا تمر بعيدة

ق.37 تسديدة بعيدة المدى من ميسي تمر أعلى العارضة

ق.26 تهديد أول! تسديدة من أندر كابا وتصدي أول من تير شتيجن

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة أتليتك بلباو في إسبانيا كأس السوبر الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
غادر سجن أرسنال.. أوزيل يصل تركيا للانضمام إلى فنربخشة 3 دقيقة | أوروبا
زعيم الباسك يحتل إسبانيا.. أتليتك بلباو يدمر برشلونة ويفوز بالسوبر 40 دقيقة | أوروبا
مونديال اليد – المجر تسحق أوروجواي وتلحق بـ ألمانيا للدور الرئيسي ساعة | مصر 2021
مونديال اليد – الدنمارك تسحق الكونغو الديموقراطية لحين حسم الصدارة ساعة | مصر 2021
الانتصارات مستمرة.. أهداف ستونز تنصر مانشستر سيتي على كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
قُبلة خبيثة تلون دربي إيطاليا بالأزرق.. إنتر يهزم يوفنتوس ويشعل القمة ساعة | الدوري الإيطالي
مونديال اليد - بطل أوروبا ينتفض.. إسبانيا تفوز على بولندا وتتأهل للدور الرئيسي 2 ساعة | مصر 2021
بتروسبورت: أرض الملعب مجهدة.. نستضيف 5 مباريات في 7 أيام 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 2 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء 3 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية 4 انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020
قد ينال إعجابك