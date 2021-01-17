انتهت في السوبر الإسباني - برشلونة (2) (3) أتليتك بلباو.. اللقب باسكي

يواجه برشلونة نظيره أتليتك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

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نهاية المباراة

ق.120 بطاقة حمراء لـ ليونيل ميسي بعد الاعتداء على المنافس

ق.113 غير معقول! لاعبا بلباو يتقاتلان على تسديد الكرة بالرأس في مواجهة الشباك، وفي النهاية نونييز يطيح بها

ق.111 عرضية من جوردي ألبا وتسديدة يمينية على الطائر من جريزمان تمر خارج الملعب بشكل عجيب

ق.110 فيسجا كاد أن يسجل بالخطأ في مرماه بضربة رأسية لكنها تمر خارج الملعب بغرابة

بداية الشوط الإضافي الثاني

دخول مورسيّو بدلا من ويليامز

دخول ترينكاو بدلا من لونجليه

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق.105 أووووه! أوناي نونييز يهدر فرصة قتل المباراة بإهدار غريب في مواجهة المرمى

ق.97 دخول ريكي بويج بدلا من بوسيكيتس

ق.95 دخول أوناي نونييز بدلا من إنييجو مارتينيز

ق.94 جووووووووووووووول ويليامز هدف خااااارق

بداية الوقت الإضافي

نهاية الوقت الأصلي.. في انتظار الوقت الإضافي

ق.90 جووووووووووول البديل فياليبري يدرك التعاااادل في الوقت القاتل بعد عرضية مونيايين

ق.88 دخول بيانيتش وبرايثوايت بدلا من بيدري وديمبيلي

ق.82 دخول فياليبري وليكوي بدلا من راؤول جارسيا وبالنزياجا

ق.81 دخول بيرينجير بدلا من كابا

ق.77 جووووووووول جريزمان يسجل الثاني بعد عرضية جوردي ألبا ويقرّب اللقب من برشلونة

ق.67 فرصة خطيرة لـ بلباو، تشتيت خاطئ من أراوخو لتصل الكرة إلى ويليامز الذي سدد من داخل منطقة الجزاء خارج إطار المرمى

ق.59 تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق.57 جوووووووول راؤول جارسيا يسجل الثاني بضربة رأسية بعد عرضية مونياين

ق.52 ركلة جرة خطيرة لـ ميسي لكنها تجاور القائم

**دخول أوسكار مينجيزا بدلا من سيرجينيو ديست بين الشوطين

بداية الشوط الأول

نهاية الشوط الأول

ق.42 جوووووووول دي ماركوس يسجل التعادل فورا عن طريق دي ماركوس بعد عرضية ويليامز

ق.40 جوووووووول جريزمان يسجل الأول بعد عمل جماعي رائع بين ميسي وجوردي ألبا

ق.39 عرضية من دي ماركوس ورأسية من راؤول جارسيا تمر بعيدة

ق.37 تسديدة بعيدة المدى من ميسي تمر أعلى العارضة

ق.26 تهديد أول! تسديدة من أندر كابا وتصدي أول من تير شتيجن

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل