قائد ليفربول: راشفورد يستحق كل الإشادة

الأحد، 17 يناير 2021 - 16:20

كتب : FilGoal

هدف راشفورد في ليفربول

يعتقد جوردن هندرسون قائد ليفربول أن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد يستحق كل الإشادة على كل ما يفعله خارج الملعب، وذلك قبل مواجهة الفريقين المرتقبة يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

راشفورد حارب نقص مشاكل الغذاء للأطفال الفقراء في ظل انتشار فيروس كورونا وحظى باحترام الجميع في إنجلترا.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سأضع المنافسة جانبًا الآن لأشيد بأحد لاعبي يونايتد، وأنا على يقين أن الجماهير أيضًا ستنضم إليّ في ذلك عندما يتعلق الأمر بماركوس راشفورد".

أخبار متعلقة
بوجبا: مواجهة ليفربول مثل المعركة مدافع ليفربول قد يلحق بمباراة يونايتد صلاح: مواجهة يونايتد تكتسب أهمية إضافية هذا الموسم مينامينو عن لحظة تتويجه بالدوري الإنجليزي: كنت سعيدا لكن شعرت أن مساهمتي ضعيفة

وأضاف "ما فعله ماركوس خلال الأشهر الـ12 الماضية كان شيئًا استثنائيًا. لقد حارب نقص الغذاء وساند الأطفال واستغل شهرته لمساعدة الكثيرين. إن يستحق كل الإشادة وكل الجوائز التي حصل عليها، بل وأكثر من ذلك".

وأكمل "أندي روبرتسون أصاب عندما قال إن ماركوس كان ليصبح اللاعب الوحيد من يونايتد الذي ستقف جماهير أنفيلد وتصفق له. بالطبع، لا يمكن أن يحدث ذلك لأن المباريات تقام دون حضور جماهيري".

وتابع قائد ليفربول "أتمنى أن ينمو إلى علم ماركوس أن الجميع في ليفربول يكنون له كل الاحترام".

وواصل "لا شك أن ماركوس يعتبر مثلًا أعلى للكثير من الأطفال والشباب الآن، وأنا محظوظ باللعب معه في المنتخب الإنجليزي".

وعن المباراة المرتقبة، أوضح هندرسون "نخوض مباراة قوية ضد غريمنا، وعلينا أن نبذل أقصى ما في وسعنا".

ويحل يونايتد متصدر الدوري الإنجليزي ضيفا على ليفربول الوصيف في قمة الجولة 18 من المسابقة على ملعب أنفيلد يوم الأحد، والفارق بينهما 3 نقاط.

جوردن هندرسون ماركوس راشفورد ليفربول مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي ضد الأهلي 14 دقيقة | الدوري المصري
للمرة الخامسة هذا الموسم.. سموحة يتعادل مجددا في الدوري ويحصد نقطة من الإنتاج 22 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل البنك الأهلي - أحمد علي وفادي فريد يقودان الهجوم ضد الأهلي 31 دقيقة | الدوري المصري
قائد ليفربول: راشفورد يستحق كل الإشادة 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأهلي - وليد وكهربا والشحات يقودون الهجوم ضد البنك الأهلي.. والسولية بديل 38 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - تدريبات بدنية قوية.. ومحاضرة فنية لـ باتشيكو 53 دقيقة | مصر
كلوب: نكن لـ يونايتد كل الاحترام ولكن علينا التركيز على نقاط قوتنا ساعة | الدوري الإنجليزي
الكالتشيو يشتعل.. نابولي يدهس فيورنتينا بسداسية ويرتقي للمركز الثالث ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير 2 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء 3 سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية 4 انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020
قد ينال إعجابك