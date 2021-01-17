قائد ليفربول: راشفورد يستحق كل الإشادة

يعتقد جوردن هندرسون قائد ليفربول أن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد يستحق كل الإشادة على كل ما يفعله خارج الملعب، وذلك قبل مواجهة الفريقين المرتقبة يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

راشفورد حارب نقص مشاكل الغذاء للأطفال الفقراء في ظل انتشار فيروس كورونا وحظى باحترام الجميع في إنجلترا.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "سأضع المنافسة جانبًا الآن لأشيد بأحد لاعبي يونايتد، وأنا على يقين أن الجماهير أيضًا ستنضم إليّ في ذلك عندما يتعلق الأمر بماركوس راشفورد".

وأضاف "ما فعله ماركوس خلال الأشهر الـ12 الماضية كان شيئًا استثنائيًا. لقد حارب نقص الغذاء وساند الأطفال واستغل شهرته لمساعدة الكثيرين. إن يستحق كل الإشادة وكل الجوائز التي حصل عليها، بل وأكثر من ذلك".

وأكمل "أندي روبرتسون أصاب عندما قال إن ماركوس كان ليصبح اللاعب الوحيد من يونايتد الذي ستقف جماهير أنفيلد وتصفق له. بالطبع، لا يمكن أن يحدث ذلك لأن المباريات تقام دون حضور جماهيري".

وتابع قائد ليفربول "أتمنى أن ينمو إلى علم ماركوس أن الجميع في ليفربول يكنون له كل الاحترام".

وواصل "لا شك أن ماركوس يعتبر مثلًا أعلى للكثير من الأطفال والشباب الآن، وأنا محظوظ باللعب معه في المنتخب الإنجليزي".

وعن المباراة المرتقبة، أوضح هندرسون "نخوض مباراة قوية ضد غريمنا، وعلينا أن نبذل أقصى ما في وسعنا".

ويحل يونايتد متصدر الدوري الإنجليزي ضيفا على ليفربول الوصيف في قمة الجولة 18 من المسابقة على ملعب أنفيلد يوم الأحد، والفارق بينهما 3 نقاط.