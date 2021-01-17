كلوب: نكن لـ يونايتد كل الاحترام ولكن علينا التركيز على نقاط قوتنا

الأحد، 17 يناير 2021 - 15:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

يعتقد يورجن كلوب مدرب ليفربول أن التركيز على نقاط القوة التي يتمتع بها فريقه أهم من التركيز مع منافسه مانشستر يونايتد قبل مباراتهما المرتقبة يوم الأحد.

ويحل يونايتد متصدر الدوري الإنجليزي ضيفا على ليفربول الوصيف في قمة الجولة 18 من المسابقة على ملعب أنفيلد، والفارق بينهما 3 نقاط.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "المباريات الكبيرة كهذه تحسم في لحظة. من المهم أن نتعلم من الماضي وأن يكون لدينا الحافز لنصبح فريقًا أفضل باستمرار".

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وأضاف "بالنسبة لنا، فالأكثر أهمية دائمًا هو التحدي القادم، ويتعين على كل فرد تقديم أفضل ما لديه من أجل الفريق، وهذا ينطبق على التدريبات والمباريات على حد سواء".

واستمر "نكن ليونايتد كل الاحترام، ولكن علينا التركيز على نقاط قوتنا واستغلال الفرص التي ستسنح لنا".

وتابع المدرب الألماني "يروق لي الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه المباراة، وهذا ليس غريبًا عن مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد".

وشدد "سنترك التحليل والافتراضات والحديث عن المقارنات وما إلى ذلك للجماهير ومتابعي كرة القدم حول العالم، أما نحن فمهمتنا هي التركيز على المباراة فقط".

وأكمل "لقد قلت من قبل إنه من الخطأ أن يتم قياس الإنجازات بالمقارنة مع غريم لك مهما كان حجمه. ليفربول يجب أن يكون مقياسًا لنفسه فقط".

وأتم "نحن من نضع الأهداف لأنفسنا، ولطالما فعلنا وسنظل نفعل ذلك. الفريق الأفضل على مدار الـ90 دقيقة سيمتلك حظوظًا أكبر للفوز، ومن جانبنا، سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الانتصار".

وحصل ليفربول على نقطتين من آخر ثلاث مباريات في الدوري بعد التعادل مع وست بروميتش ألبيون ونيوكاسل يونايتد والخسارة أمام ساوثامبتون.

يورجن كلوب مانشستر يونايتد ليفربول
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