الزمالك: انتقال مصطفى فتحي وبامبو إلى البنك الأهلي وشيك.. واقتربنا من ضم أسامة جلال

كشف عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن اقتراب رحيل الثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال سالم عبر صدى البلد: "انتقال مصطفى فتحي وبامبو إلى البنك الأهلي بات قريبا".

وأوضح: "الإعلان الرسمي قريب، نتمنى أن يحصل مصطفى فتحي على فرصة المشاركة ويعود أقوى، هو أحد أبرز وأمهر اللاعبين".

وكان FilGoal.com قد كشف عن اقتراب الثنائي مصطفى فتحي وبامبو من الانضمام للبنك الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك رحب بشكل مبدئي بإعارة مصطفى فتحي وكريم بامبو إلى البنك الأهلي لمدة موسم ونصف.

وسيتضمن التعاقد شرط لاستمرار البنك الأهلي في الدوري الممتاز للموسم المقبل كي تستمر الإعارة، أو أن يعود الثنائي إلى الزمالك مع نهاية الموسم.

أسامة جلال

في الوقت نفسه، أكد عصام سالم أنباء اقتراب أسامة جلال مدافع إنبي من القلعة البيضاء.

وقال سالم: "صفقت أسامة جلال باتت قريبة".

وأوضح: "هناك رغبة متبادلة من الطرفين".

وشدد: "رغبة أسامة شديدة في تمثيل الزمالك، ونحن نريد اللاعب الذي يحب المكان".

وكان FilGoal.com قد أوضح في وقتٍ سابق أن صفقة انتقال أسامة جلال إلى الزمالك على وشك الإتمام.

علم FilGoal.com من مصدر في إنبي أن الناديين اتفقا على إبرام الصفقة مقابل 15 مليون جنيه، يدفعها الزمالك على قسطين.

وأوضح المصدر أن الخلاف حاليا يبقى على قيمة القسط الأول، يريد إنبي 10 ملايين جنيه بينما يطمح الزمالك لدفع 5 ملايين.

ولا تزال المفاوضات مستمرة لحسم الصفقة التي من المنتظر إعلانها خلال أيام.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من جلال (23 عاما) أنه يتمنى ارتداء القميص الأبيض للزمالك.

ولعب جلال في قطاع الناشئين بنادي إنبي وانتقل معارا لبتروجت في 2016 لمدة موسم.

ودافع عن ألوان مصر المقاصة معارا من إنبي من يناير 2018 إلى صيف 2019.

وجلال أحد الركائز الأساسية في منتخب مصر الأولمبي الذي يشارك بعد أشهر في أولمبياد طوكيو بعد تتويجه بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في نوفمبر 2019.

وارتبط اسم جلال منذ أشهر بالانتقال إلى الأهلي أو الزمالك بعد ظهوره بشكل طيب مع إنبي ومنتخب مصر الأولمبي.

وشارك جلال في 42 مباراة في الدوري المصري الممتاز وأرسل تمريرة حاسمة.