خبر في الجول – خطوة تفصل إعارة ثنائي الزمالك إلى البنك الأهلي

الخميس، 14 يناير 2021 - 21:46

كتب : أحمد شوقي صلاح

مصطفى فتحي - الزمالك - وادي دجلة

اقترب مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبا الزمالك من الانتقال إلى البنك الأهلي على سبيل الإعارة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك رحب بشكل مبدئي بإعارة مصطفى فتحي وكريم بامبو إلى البنك الأهلي لمدة موسم ونصف.

وسيتضمن التعاقد شرط لاستمرار البنك الأهلي في الدوري الممتاز للموسم المقبل كي تستمر الإعارة، أو أن يعود الثنائي إلى الزمالك مع نهاية الموسم.

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مسؤولو البنك الأهلي سيعقدون جلسة أخيرة مع الزمالك في الساعات المقبلة لحسم الصفقة بشكل نهائي.

كريم بامبو انضم لنادي الزمالك بداية الموسم الماضي، فيما لم يلعب هو أو مصطفى فتحي أي دقيقة خلال الموسم الجاري حتى الآن.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك البنك الأهلي مصطفى فتحي كريم بامبو
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