العقدة اللندنية مستمرة.. أرسنال يتعادل مع كريستال بالاس

الجمعة، 15 يناير 2021 - 00:05

كتب : FilGoal

بيرند لينو يتألق مع أرسنال ضد كريستال بالاس

فشل أرسنال في تحقيق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي وتعثر أمام منافسه كريستال بالاس.

واستضاف أرسنال مساء الخميس منافسه كريستال بالاس في ملعب الإمارات في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي وتعادلا سلبيا بدون أهداف.

وفشل أرسنال في الفوز على جاره اللندني في آخر خمس مواجهات ويرجع آخر انتصار لعام 2018.

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ومنذ ذلك الوقت تعادل الفريقين أربع مرات وفاز كريستال بالاس مرة وحيدة.

بتلك النتيجة وصل رصيد أرسنال إلى 24 نقطة يحتل بهم المركز الـ11 في جدول الترتيب بعدما خاض كل مبارياته.

فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ13 بـ23 نقطة وخاض كل مبارياته كذلك.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة سوى تصدي بيرند لينو لكرة قوية من كريستيان بينتكي.

وتسديدة أخرى من روب هولدنج مدافع أرسنال لكنها مرت بجوار المرمى.

وانحصر اللعب في وسط الملعب كثيرا وسط الكثير من الالتحامات البدنية لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

أرسنال كريستال بالاس
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