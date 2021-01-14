سيبايوس يفسر سبب قراره برغبته في استمراره مع أرسنال

الخميس، 14 يناير 2021 - 17:56

كتب : FilGoal

ويلوك - سيبايوس - أرسنال - ليفربول

كشف داني سيبايوس لاعب خط وسط أرسنال المعار إليه من ريال مدريد للموسم الثاني على التوالي سبب رغبته عن الاستمرار مع المدفعجية.

داني سيبايوس

النادي : أرسنال

أرسنال

وقال اللاعب الإسباني صاحب الـ24 عاما لموقع أرسنال الرسمي: "لا يوجد أهم من مدرب يثق بك ويؤمن بك ويطلب منك العودة للنادي، لهذا قررت أن أعود".

وأكمل "الضغط الذي وضعه ميكيل أرتيتا على إدارة النادي لإعادتي كان المفتاح لعودتي".

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وأضاف "السبب الرئيسي خلف عودتي هو ثقتي في المشروع خاصة بعدما أنهينا الموسم الماضي بشكل جيد وثقة زملائي كذلك كانت عاملا كبيرا في قرار عودتي".

وواصل "قلت لريال مدريد إنني أريد العودة إلى أرسنال لأنني في الموسم الأول تعلمت الكثير وتحسنت بدنيا وتكتيكيا وبعد قدوم أرتيتا لتدريب الفريق تحسنت طريقة لعبي".

وأتم "منذ انضمامي لأرسنال أصبحت ناضجا أكثر كلاعب وأتخذ قرارات أفضل فالكل كان يعرف قدراتي الهجومية لكن لم يعرف أحد عن قدرتي على التفوق في الالتحامات واستعادة الكرة وأعتقد أنني تحسنت في ذلك إلى جانب تحسني في تمركزي في الملعب".

وخاض سيبايوس مع أرسنال خلال الموسم الجاري 23 مباراة في كل البطولات صنع خلالهم هدفا وحيدا.

سيبايوس أرسنال ريال مدريد
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