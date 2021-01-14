ذا أثليتك: رابطة الدوري الإنجليزي تجتمع بقادة الفرق ومدربيها بسبب "خرق برتوكول كوفيد 19"

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عقد اجتماع مع قادة الفرق ومدربيها يومي الخميس والجمعة لمناقشة بروتوكولات كوفيد 19 والمخاوف لدى الرابطة. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "ذا أثليتك".

وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من القلق حول الانتقادات الموجهة للاعبين بعدم الالتزام بالبروتوكولات، كما أن هناك مخاوف لدى الرابطة أن ذلك قد يتسبب في تدخل الحكومة بسبب سوء الوضع في إنجلترا.

ويأتي ذلك بعد وجود متابعة وتدقيق كبير للاعبين والمدربين في الأسابيع الأخيرة وأزعجت احتفالات اللاعبين والمدربين وتجمعهم المشاهدين للدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت الأسابيع الأخيرة خرق عدد من اللاعبين في الدوري الممتاز برتوكولات وقواعد الحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

وكانت الحكومة البريطانية قد أشارت في وقت سابق إلى ضرورة تحلي لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز بالمسؤولية خلال احتفالهم بالأهداف. (طالع التفاصيل)

وأجلت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عدد من المباريات بسبب ظهور إصابات عديدة بفيروس كورونا بين صفوف الفرق مثل فولام وأستون فيلا.