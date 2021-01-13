الحكومة البريطانية تطالب لاعبي الدوري الإنجليزي بعدم الاحتفال بالأهداف

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 15:29

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي الممتاز

طالبت الحكومة البريطانية لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا كوفيد 19، ومن ضمنها عدم الاحتفال بالأهداف بالطريقة التي يتجمعون بها سويا.

وصرح جوناثان فان تام نائب رئيس الخدمات الطبية في الحكومة البريطانية مطالبا لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز بعدم الاحتفال بالأهداف، حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "كل التواصل يجب تجنبه وأرغب في رؤية لاعبي كرة القدم يأخذون الأمر على محمل الجد".

وواصل "أتفق كليا أن لاعبي كرة القدم يجب ألا يتجمعوا سويا في الاحتفالات بالأهداف".

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وأكمل "نحن في موقف خطير الآن، الأمر أشبه بأنني أبني سياجا كبيرا حول ملكيتي لكي لا يتمكن أحد من دخولها".

وتابع "لا يمكنك الاحتفال بالأهداف حينما تضع سياجين وتمنع اللاعبين من التجمع".

واستطرد "كل شخص يجب أن يتجنب التواصل أو الاقتراب من الآخرين، لأنه واحد من كل 3 منا سيكون مصابا بدون أعراض".

وأتم "أشعر بتخوف فيما يخص كرة القدم وجهة رياضية".

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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