الألومنيوم يوضح حقيقة تفاوض الزمالك مع "بنزيمة الصعيد"

أوضح نادي الألومنيوم حقيقة تفاوض الزمالك مع مراد صبري والمُلقب بـ "بنزيمة الصعيد".

وصرّح حسين عبد اللطيف المدير الفني لـ الألومنيوم قائلا لـ FilGoal.com: "لم أرشح مراد للزمالك، نعم الزمالك بيتي وعبد الحليم علي صديقي لكن ما نُشر عن ترشيحي للاعب غير صحيح".

وأضاف "رشحت سابقا عمر جمال لاعب الإسماعيلي السابق أثناء تواجده في الألومنيوم مقابل 200 ألف جنيه لكن الزمالك رفض وقت رئاسة كمال درويش".

وأوضح "كنت أرى موهبة في عمر جمال وتعاقدت معه من سمالوط ثم انتقل إلى الزمالك من الإسماعيلي لاحقا مقابل 5 ملايين جنيه".

كما كشف سيد قاسم المدير الإداري للنادي "مراد صبري معار من المصرية للاتصالات للمرة الثانية، وهو هداف مجموعة الصعيد برصيد 6 أهداف".

وشدد "لم نتلق عروضا رسميا من وكلاء أو الزمالك، لكن هو لاعب مميز وإضافة".

مراد صبري البالغ 27 عاما يحتل صدارة الترتيب هدافي مجموعة الصعيد برصيد 6 أهداف وسبق له أن لعب لأندية الوليدية والرجاء والمصرية للاتصالات.

وبسؤال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن هل يرغب الأبيض في ضم مراد صبري مهاجم الألومنيوم؟ قال: "تردد مثل هذا الأمر، لكن لا توجد تقارير رسمية، قد يكون من اللاعبين الذين يستحقون اهتمام الزمالك". (طالع التفاصيل)