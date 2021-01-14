الزمالك: لا يوجد اهتمام رسمي بضم مهاجم الألومنيوم.. والكرة المصرية ستكسب إمام عاشور

قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إن فريقه لم يهتم بشكل رسمي بضم مراد صبري مهاجم الألومنيوم، كما أوضح أنه لن يرحل أحد عن فريقه بشكل نهائي ولكن على سبيل الإعارة، وشدد على أن فريقه يسير على أكثر من خط في سوق انتقالات يناير وقد يضم لاعبين.

وصرح سالم عبر برنامج "بي أون تايم" قائلا: "تعطلت الصفقة بعد اتفاق الطرفين على الأمور المادية بشكل كامل، لكن حدث خلاف لأن سانت إيتيان يرغب في دفع نصف المبلغ حاليا ونصفه بعد عام".

وواصل "إن كنت ستضم لاعبين من حق الزمالك أن يضم بدوره لاعبين بنفس المبلغ، الأمر طبيعي".

وأكمل "هذا يعني أنني لا يمكنني ضم لاعب بقيمة كبيرة سوى بعد عام لتجميع المبلغ".

وتابع "هذا هو شكل التقسيط، لو كان مقبولا أو قريبا لقبلنا، لكن تلك هي نقطة الخلاف حاليا".

وأردف "الزمالك يطالب بحق مشروع، نرغب في الحصول على مال يمكنه من تعويض رحيل مصطفى".

واستطرد "أتمنى من مصطفى محمد أن يتفهم الأمر، لن يكون لدينا مصطفى جديد كل يوم".

وكان سانت إيتيان قد أوضح لـFilGoal.com في وقت سابق أن المفاوضات متوقفة في الوقت الحالي مع الزمالك بسبب عدم التوصل لاتفاق يرضي كافة الأطراف. (طالع التفاصيل)

وبسؤاله عن هل يرغب الزمالك في ضم مراد صبري مهاجم الألومنيوم؟ قال سالم: "تردد مثل هذا الأمر، لكن لا توجد تقارير رسمية، قد يكون من اللاعبين الذين يستحقون اهتمام الزمالك".

وتطرق سالم للحديث عن مفاوضات تجديد عقد ساسي قائلا: "المفاوضات مستمرة مع فرجاني ساسي، المسائل أصبحت أهدأ من السابق، الفريق يكسب بمن حضر، وباتشيكو يطبق كل معايير العدالة".

وتابع "الرسالة وصلت لكل اللاعبين، نعتز بهم، لكن النادي لا يقف على أحد، نتمنى استمرار فرجاني لكن في نهاية المطاف النادي هو الكيان الكبير الذي يقوم بصناعة النجوم".

وأردف "نتمنى التوصل لحلول إيجابية تضمن استمرار ساسي".

وأكمل "لا يوجد ضغوط، الوضع أهدأ بقليل الآن، وفرجاني يدرك أن حب الزمالك وجماهيره له ثمن، والفريق يسير بخطى واثقة في الدوري، وهذا يساعدك كإدارة أن تتفاوض بشكل جيد".

وشارك ساسي خلال الموسم الجاري مع الزمالك في مباراتين في الدوري، وصنع هدفا، وتواجد على مقاعد البدلاء مرة وكان خارج تشكيل مواجهة إنبي للإصابة.

ولا يزال الزمالك يحاول تمديد عقد ساسي لاعبه الذي ينتهي في شهر يونيو المقبل.

وانضم صاحب الـ 28 عاما للزمالك من النصر السعودي في صيف 2018.

ومنذ ذلك الحين، فاز ساسي مع الزمالك بلقب كأس مصر، ولقب الكونفدرالية الإفريقية، ولقب السوبر الإفريقي والمحلي.

وتطرق سالم للحديث عن اهتمامات الزمالك في سوق يناير قائلا: "بكل تأكيد هناك لاعبين نرغب في ضمهم، لأننا مرتبطين بفترة محدودة بنهاية السوق الشتوية في يناير، لابد أن تسير في عدة خطوط وأن تكون هناك بدائل، مثلا رحيل مصطفى محمد إن حدث؟ أو مشكلة فرجاني، لابد أن تكون جاهز ككيان كبير ببدائل قوية تحت أي ظروف".

ورد عن إمكانية رحيل أحد اللاعبين: "خلال الفترة المقبلة المدير الفني سيقدم تقريره، هناك توجه للإعارات وليس البيع النهائي، لكي يستفيد اللاعبون من المشاركة وحينما نحتاجهم سيعودون".

وتابع "تجربة سيسيه أمام أعيننا، كزمالكاوية نادمين لعدم تواجده مع الفريق حاليا".

وأردف "لم نحاول استعادة رزاق سيسيه مع الاتحاد من منطلق احترام العقود والاتفاقات، ولكيلا تربك المنافسين من أجل مستقبل مصالحك معهم".

رزاق سيسيه صاحب الـ22 عاما انضم إلى الزمالك قادما من أسوان في صيف 2017، وخرج معارا إلى الاتحاد في يناير 2018 ويتواجد مع الفريق السكندري في عدة إعارات منذ ذلك الحين.

وتحدث سالم عن تألق إمام عاشور قائلا: "لا يوجد لاعب في مصر مثل ميسي أو كريستيانو رونالدو، مهما كانت نجومية وموهبة اللاعب، نحن في كوكب وهم في كوكب آخر".

وواصل "لكن حينما يتوهج لاعب مثل إمام عاشور، في آخر مباراتين سدد 5 مرات وسجل 3 أهداف، تواجده في هذا المركز مع النزعة الهجومية والتسديد المتقن، هدفه ضد المصري في زاوية تصعب على أي حارس التصدي لها، في مقتل".

وأكمل "إمام استوعب كل دروس الماضي وصغير السن والنجومية فاتحة ذراعيها له، وأعتقد أنه سيستثمر الحالة التي يمر بها، الجمهور حينما يحب، يحب بقوة، ويعلم أن اللاعب أصبح أساسيا والجماهير ستحزن لتواجده احتياطي، وأتمنى استثماره لتلك الحالة وبعيدا عن أي ضغوط قد تخرجه من تركيزه".

وأتم "الكرة المصرية بالكامل وليس الزمالك فقط ستكسب لاعبا على أعلى مستوى".

إمام عاشور خاض مع الزمالك 4 مباريات في الدوري وسجل 3 أهداف.