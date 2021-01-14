بوجبا: البقاء على قمة الدوري الإنجليزي صعب

يرى بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أن الوصول لقمة الدوري الإنجليزي يعد إنجازا كبيرا، لكنه شدد على صعوبة البقاء في القمة.

يونايتد انفرد بصدارة الدوري بعد الفوز على بيرنلي في مباراة مؤجلة بهدف بول بوجبا، ليبتعد عن ليفربول بفارق 3 نقاط، قبل مواجهة يوم الأحد المرتقبة بين الفريقين.

وقال بوجبا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: الوصول للقمة إنجاز كبير وأنت تعلم أنه أمر رائع حتى بالنسبة لنا وللمشجعين، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".

وأضاف "نحن الآن على القمة ونحتاج للبقاء هناك. الآن الجزء الأصعب. كانت مباراة بيرنلي صعبة وستكون المباريات المقبلة أصعب وأصعب".

وتابع "تركيزنا منصب على الدوري ونحتاج إلى استغلال الوضع الحالي لنا والاستمرار في الانتصارات".

مانشستر يونايتد عاد إلى صدارة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2013 حينما توج باللقب الـ20 آنذاك في تاريخه.

ويعود الفضل لتلك الصدارة إلى الانتصار الصعب الذي تحقق على حساب بيرنلي بهدف دون رد في ملعب تيرف مور.

وحل يونايتد ضيفا على بيرنلي لملاقاته في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد بول بوجبا بتسديدة قوية بيمناه على الطائر في الدقيقة 71.

وبتلك النتيجة يتصدر يونايتد الدوري منفردا بـ36 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه ليفربول.

ويلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل في ملعب أنفيلد.

مواجهة يبحث فيها يونايتد عن فوز لم يتحقق على ليفربول منذ مارس 2018.