جوارديولا: ركلة جزاء ستيرلينج المهدرة؟ دي بروين كان يعاني من الإرهاق لذلك لم يسدد

أرجع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي سبب اختيار رحيم ستيرلينج لتسديد ركلة الجزاء أمام برايتون إلى إجهاد كيفين دي بروين المسؤول الأول عن تسديدها.

رحيم ستيرلينج النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وفاز مانشستر سيتي على برايتون بهدف دون رد في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وخلال المباراة أهدر رحيم ستيرلينج ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المواجهة.

وقال جوارديولا عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "كيفين دي بروين هو المسدد الأول لركلات الجزاء، لكنه كان يشعر بالإرهاق ليس فقط بسبب الضغط على الحارس وقطع الكرة والحصول على المخالفة، ولكن لما بذله من مجهود طوال المباراة".

وأكمل "في آخر 15 دقيقة كان يعاني من الإرهاق بشكل شديد".

وأتم تصريحاته "أنا أحب اللاعبين الذين يتحملون مسؤولية تسديد ركلة الجزاء، وفي المرة القادمة الأمور ستكون أفضل".