مانشستر سيتي يكتفي بهدف وحيد للفوز على برايتون

الأربعاء، 13 يناير 2021 - 21:57

كتب : FilGoal

فودين - مانشستر سيتي

اكتفى مانشستر سيتي بتسجيل هدف وحيد أمام برايتون ليفوز عليه في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب الاتحاد.

وأهدر لاعبو مانشستر سيتي الكثير من الأهداف والفرص السهلة أمام مرمى برايتون، لينهي المباراة بهدف واحد فقط ويصل للنقطة رقم 32 في المركز الثالث، ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 14 في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري.

أخبار متعلقة
سانت إيتيان لـ في الجول: الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن مصطفى محمد.. عليهم تقدير الظروف الحالية راديو كتالونيا توضح سبب غياب ميسي عن مواجهة سوسيداد في السوبر الإسباني مؤتمر زيدان: يوفيتش لم يكن محظوظا.. ورسالة لأوديجارد

واحتفظ جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالثلاثي رحيم ستيرلينج وجابريال جيسوس وكايل ووكر على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

منذ الدقيقة الأولى وتسارع لاعبو مانشستر سيتي لإهدار الفرص السهلة أمام مرمى برايتون.

إلى أن نجح فيل فودين في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 بتسديدة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر بيرناردو سيلفا أخطر فرصة لمانشستر سيتي في الشوط الثاني بعدما سدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم في الدقيقة 58.

ثم دفع جوارديولا بالمهاجم جيسوس بدلا من رياض محرز، وستيرلينج بدلا من فودين.

وفي الوقت بدلا من الضائع خطف دي بروين الكرة من دفاع برايتون ليتعرض للعرقلة من قبل الحارس ويحصل على ركلة جزاء.

وتقدم ستيرلينج لتسديد الكرة لكنه وضعها أعلى العارضة.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي برايتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
دي مارزيو: ميلان يتفاوض مع ماندزوكيتش 15 دقيقة | الدوري الإيطالي
جدار برلين يحميهم من السقوط.. برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بصعوبة 25 دقيقة | أوروبا
بطل أوروبا يخسر أول بطولاته في الموسم.. بايرن يودع كأس ألمانيا أمام فريق من الدرجة الثانية 27 دقيقة | الدوري الألماني
كأس إيطاليا - يوفنتوس إلى ربع النهائي بأقدام التونسي حمزة رفيعة 42 دقيقة | الدوري الإيطالي
تعثر جديد لمورينيو.. توتنام يتعادل مع فولام 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يعلن إيجابية مسحة روقا بعد سلبية السابقة ساعة | الدوري المصري
بوجبا: البقاء على قمة الدوري الإنجليزي صعب ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيل موسيس: شقيقه في نيجيريا حاليا.. وأزمته مع زميله بسبب اللغة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه 4 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير
قد ينال إعجابك