مانشستر سيتي يكتفي بهدف وحيد للفوز على برايتون

اكتفى مانشستر سيتي بتسجيل هدف وحيد أمام برايتون ليفوز عليه في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب الاتحاد.

وأهدر لاعبو مانشستر سيتي الكثير من الأهداف والفرص السهلة أمام مرمى برايتون، لينهي المباراة بهدف واحد فقط ويصل للنقطة رقم 32 في المركز الثالث، ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 14 في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري.

واحتفظ جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالثلاثي رحيم ستيرلينج وجابريال جيسوس وكايل ووكر على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

منذ الدقيقة الأولى وتسارع لاعبو مانشستر سيتي لإهدار الفرص السهلة أمام مرمى برايتون.

إلى أن نجح فيل فودين في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 بتسديدة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر بيرناردو سيلفا أخطر فرصة لمانشستر سيتي في الشوط الثاني بعدما سدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم في الدقيقة 58.

ثم دفع جوارديولا بالمهاجم جيسوس بدلا من رياض محرز، وستيرلينج بدلا من فودين.

وفي الوقت بدلا من الضائع خطف دي بروين الكرة من دفاع برايتون ليتعرض للعرقلة من قبل الحارس ويحصل على ركلة جزاء.

وتقدم ستيرلينج لتسديد الكرة لكنه وضعها أعلى العارضة.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد.