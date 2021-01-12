مدرب الأهلي: طموحنا هو إرضاء الجماهير في كأس العالم للأندية

شدد سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي أن طموح الفريق هو إرضاء الجماهر عند المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف في الجولة السابعة من الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

وقال قمصان عقب المباراة لقناة الأهلي: "نحاول إيجاد الكثير من الحلول في الناحية اليمنى سواء مشاركة أكرم توفيق أو بيكهام مع عودة محمد هاني".

وأضاف "لأن الغيابات تحدث فجأة سواء الإصابات أو بفيروس كورونا لذلك يجب أن يكون الجميع على استعداد للمشاركة".

وأكمل "لدينا قائمة من اللاعبين تضم الكثير من الخبرات القادرين على صناعة الفارق وتحقيق الانتصارات".

وأتم تصريحاته "طموحنا هو إرضاء جماهير الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية".