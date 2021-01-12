مدرب الأهلي: طموحنا هو إرضاء الجماهير في كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 23:32

كتب : FilGoal

الأهلي - الإنتاج الحربي

شدد سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للأهلي أن طموح الفريق هو إرضاء الجماهر عند المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف في الجولة السابعة من الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

وقال قمصان عقب المباراة لقناة الأهلي: "نحاول إيجاد الكثير من الحلول في الناحية اليمنى سواء مشاركة أكرم توفيق أو بيكهام مع عودة محمد هاني".

أخبار متعلقة
الشحات: أنا مقصر في حق نفسي ولم أقدم حتى الآن ما أريده مع الأهلي عبد الحفيظ: يجب على اتحاد الكرة إخبارنا بمعاقبة كل من يتحدث عن التحكيم مؤتمر موسيماني: الأداء الهجومي لم يكن جيدا.. ولماذا لم تسألونني عن وليد سليمان؟

وأضاف "لأن الغيابات تحدث فجأة سواء الإصابات أو بفيروس كورونا لذلك يجب أن يكون الجميع على استعداد للمشاركة".

وأكمل "لدينا قائمة من اللاعبين تضم الكثير من الخبرات القادرين على صناعة الفارق وتحقيق الانتصارات".

وأتم تصريحاته "طموحنا هو إرضاء جماهير الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية".

الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
هاني سعيد: فتحي لم يفتعل مشكلة بسبب استبداله.. ولن أرد على ما يثار حول رمضان صبحي 44 دقيقة | الدوري المصري
قاسم يوضح أسباب تألق إمام عاشور.. وهل يحتاج الزمالك مهاجما لتعويض رحيل مصطفى محمد 56 دقيقة | الدوري المصري
أرقام في الجول - وليد سليمان الأكثر تسجيلا في الدوري من مقاعد البدلاء ساعة | الدوري المصري
قطار أتليتكو لا يتوقف.. دهس إشبيلية وواصل تحليقه بصدارة الدوري ساعة | الدوري الإسباني
ركلات الترجيح تنصر ميلان على تورينو في كأس إيطاليا بعد 120 دقيقة سلبية ساعة | الدوري الإيطالي
قذيفة بوجبا تُرسل يونايتد إلى صدارة الدوري الإنجليزي بانتصار صعب أمام بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
نيمار جاهز لمباراة السوبر الفرنسي ساعة | الدوري الفرنسي
عبد الحفيظ: وليد نموذج يحتذى به.. وأجايي سيعود بعد مواجهة البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك