في ليلة وليد سليمان.. الأهلي يُبدع ويضرب الإنتاج برباعية

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 21:31

كتب : عمرو عبد المنعم

وليد سليمان يسجل ويحتفل بهدفه مع الأهلي ضد الإنتاج الحربي

فاز الأهلي على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري وأقيمت بملعب الأهلي we السلام.

وشهدت المباراة تألق وليد سليمان نجم الأهلي رغم مشاركته بديلا في الشوط الثاني، لكنه نجح في تسجيل هدفين.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 16 في الصدارة بالتساوي مع الزمالك وبفارق الأهداف عنه.

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وتجمد رصيد الإنتاج عند النقطة 4 في المركز السادس عشر.

رباعية الأهلي سلجها علي معلول وحسين الشحات، وهدفين بقدم وليد سليمان.

وسجل هدف الإنتاج الوحيد باسم مرسي.

وصف المباراة

بدأ الأهلي تهديد مرمى الإنتاج سريعا وأهدر كهربا فرصة سهلة من انفراد تام بعدما سدد الكرة بعيدا عن الشباك في الدقيقة 4.

وواصل كهربا نشاطه وسدد بالقدم اليسرى كرة مرت جوار القائم في الدقيقة 7.

ورد الإنتاج بهجمة خطيرة قادها السيد الشبراوي من الناحية اليمنى وأرسل عرضية خطيرة أبعدها بدر بانون في الدقيقة 14.

وتبادل الفريقين الهجمات والسيطرة على الكرة في منتصف الشوط الأول.

وكاد بواليا أن يسجل التقدم للأهلي في الدقيقة 35 بعدما استلم تمريرة كهربا داخل منطقة الجزاء لكنه سدد في جسد الحارس أحمد يحيى.

وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء سددها علي معلول لكن الكرة اصطدمت بالعارضة في فرصة خطيرة للتقدم.

وأنقذ بدر بانون الأهلي من فرصة خطيرة بعدما أخطأ محمد الشناوي في الإمساك بالكرة التي وصلت إلى مصطفى البدري وسددها نحو المرمى لكن المدافع المغربي تصدى لها.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني لم ينتظر الأهلي سوى دقيقتين لتسجيل الهدف الأول عن طريق علي معلول بعد انفراد من حسين الشحات ثم وصلت الكرة على الظهير التونسي الذي سددها في الشباك.

وكاد بواليا أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 50 بعدما انفرد بالمرمى لكنه سدد الكرة أعلى العارضة.

ورد السيد الشبراوي بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة لكن الشناوي تألق وأبعدها لركلة ركنية.

لكن حسين الشحات أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 69 بعد المرور من مدافع الإنتاج ثم سدد بقوة في شباك أحمد يحيى.

وبعد الهدف أجرى موسيماني 3 تبديلات دفعة واحدة بخروج كل من والتر بواليا وأفشة وكهربا، ونزول وليد سليمان وطاهر محمد ومحمد شريف.

وجاء الدور على وليد سليمان ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 77 بتسديدة رائعة بعد عرضية من أكرم توفيق.

وأنهى موسيماني تبديلاته بنزول رامي ربيعة ومحمد هاني بدلا من بدر بانون وحمدي فتحي.

وسجل الإنتاج الحربي هدفه الوحيد في المباراة بتسديدة قوية من باسم مرسي في الدقيقة 84 ذهبت على يسار محمد الشناوي.

لكن وليد سليمان رد مرة أخرى وسجل الهدف الثاني له والرابع للأهلي في الدقيقة 87 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ليكمل وليد سليمان تألقه في المباراة رغم مشاركته بديلا.

الأهلي وليد سليمان الدوري المصري
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