هيسكي عن مستقبل صلاح: لا أرى سببا يجعله يغادر ليفربول.. أعتقد أنه سيراجع نفسه

لا يرى إميل هيسكي لاعب ليفربول السابق أن هناك أي سبب حاليا يدعو محمد صلاح لمغادرة ليفربول خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتحدث هيسكي لمجلة "صنداي ورلد" الإنجليزية قائلا: "لا أرى أن هناك أي مشكلة كبيرة لصلاح حاليا في ليفربول رغم الحوار الذي أجراه مع الصحيفة الإسبانية مؤخرا".

وأوضح "إن نظرنا لعلاقته مع مدربه يورجن كلوب فيبدو إنها أقوى من ذي قبل، لذا لا أعتقد أن هناك سببا يجعله يرغب في الرحيل عن النادي".

وواصل "اللاعبون يرتكبون أخطاء أحيانا ويقومون ببعض التصرفات خارج الملعب ويندمون عليها لاحقا، ربما صلاح سيفكر في وقت ما ويعترف أن الحوار الذي أجراه كان سخيفا، وأنا واثق أن النادي لم يكن سعيدا كذلك ولكن لنرى ماذا سيحدث".

وأضاف اللاعب الإنجليزي السابق "العديد من تلك الحوارات تُجرى من خلال النادي لذلك أنا مندهش من وصولنا لتلك النقطة، لكن ما حدث قد حدث".

وأتم هيسكى "ربما كذلك تلك الحوارات تكون نوعا من التحرك تعتبر حيلة أو تكتيك للحصول على عقد جديد، لنرى ماذا سيحدث".

وكان صلاح حوا أجرىر مطولا مع صحيفة آس تحدث خلالها عن ريال مدريد وبرشلونة قائلا: "ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل".

"سؤال صعب، لكن حاليا بإمكاني القول بأن كل شيء في يد النادي. بالطبع أريد تحطيم الأرقام هنا في ليفربول، وأكرر. أريد تحطيم كافة الأرقام، لكن كل شيء في يد إدارة النادي بشأني".

كما تحدث صلاح عن إحباطه من عدم ارتداء شارة قيادة ليفربول أمام ميتييلاند في دوري أبطال أوروبا. (طالع الحوار بالكامل من هنا)