جوارديولا: أجويرو خالط أحد المصابين بفيروس كورونا وتم عزله لعدة أيام

الإثنين، 11 يناير 2021 - 19:39

كتب : FilGoal

سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن مهاجمه سيرجيو أجويرو أُجبر على عزل نفسه لبضعة أيام.

بيب قال قبل مباراة برمنجام سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي إن أجويرو سيلعب بشكل أساسي في اللقاء، لكنه خرج من القائمة يوم المباراة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لسوء الحظ أجويرو كان مخالطا لشخص مصاب بفيروس كورونا، لذلك سيتم عزله عدة أيام".

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وأضاف "نتيجة اختباره سلبية، لكن البروتوكول ينص على أنه إذا كان هناك اختلاط بشخص مصاب فيجب العزل".

وعن حالة إيمريك لابورت، أوضح بيب "gr] تدرب لابورت لأول مرة بشكل منفرد يوم السبت، لذلك نأمل أن يعود في غضون أسبوع".

وأكمل "لا أعرف بالضبط متى سيعود للعب، لكن أتمنى أن يكون على ما يرام خلال أسبوع أو عشرة أيام".

وغاب المدافع الفرنسي عن الملاعب منذ الفوز 4-1 على أرسنال قبل أعياد الميلاد بسبب الإصابة.

بيب جوارديولا سيرجيو أجويرو مانشستر سيتي
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