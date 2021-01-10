بحضور "كلوب" المزيف.. توتنام يسحق مارين بخماسية في كأس إنجلترا

سحق فريق توتنام مضيفه مارين بخماسية دون رد في دور الـ64 لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ليتأهل فريق المدرب جوزيه مورينيو لدور الـ32 بعد تخطي فريق مارين الذي يلعب في دوري الدرجة الثامنة الإنجليزي.

سجل خماسية توتنام كل من، اللاعب الشاب فينيسوس 3 أهداف "هاتريك" وهدف لكل من لوكاس مورا وألفي ديفاين.

وأصبح لفي ديفاين أصغر لاعب يسجل في تاريخ توتنام بعمر 16 سنة و5 أشهر و6 أيام.

أقيمت المباراة على ملعب فريق مارين الذي يقع وسط منطقة سكنية بين المنازل ما جعل منظمي اللقاء يضعون الأرقام على شرفات المنازل القريبة جدا من الملعب، لمعرفة الشرفة دخلت بها الكرة لإعادتها مرة أخرى.

وشهدت المباراة إحضار أحد جماهير فريق مارين الذي يقع في منطقة الميرسيسايد، مجسم للمدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

ووقف طوال المباراة بجانب مجسم كلوب لمشاهدة اللقاء.

وقبل اللقاء طرحت إدارة نادي مارين 20 ألف تذكرة الكترونية للمباراة لبيعها وإجراء سحب عليها.

وستكون جائزة الفائز في هذا السحب هي تولي مهمة تدريب فريق مارين في مباراة ودية واحدة.

وكشفت شبكة أخبار ESPN أن جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام اشترى بالفعل إحدى تذاكر المباراة.

وينتظر توتنام القرعة لمعرفة منافسه في دور الـ32 من البطولة.