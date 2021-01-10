"يحتاج معجزة للحاق باليورو".. إصابة فيتسل بقطع في وتر أكيليس

الأحد، 10 يناير 2021 - 19:13

كتب : FilGoal

أكسيل فيتسل - بوروسيا دورتموند

أصيب أكسيل فيتسل لاعب بوروسيا دورتموند، بقطع في وتر أكيليس.

وغادر فيتسل مباراة فريقه دورتموند أمام لايبزج أمس السبت بعد نصف ساعة، تاركا مكانه لـ إيمري تشان.

وأعلن دورتموند في بيان رسمي اليوم الأحد عن إصابة لاعب الوسط الدولي البليجكي بقطع في وتر أكيليس.

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وسيخضع فيتسل لجراحة وتر أكيليس التي من المنتظر أن تغيّبه عن الملاعب لعدة أشهر.

الإصابة تعني ابتعاد يتسل عن الملاعب حتى نهاية الموسم، وتهدد بشدة لحاقه بمنافسات يورو 2020 التي تقام الصيف المقبل.

وصرّح والد اللاعب عبر محطة HLN البلجيكية: "أليكس شخص متفائل، لكنه يحتاج إلى معجزة للحاق باليورو".

فيتسل (31 عاما) خاض 22 مباراة مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا.

ويعد فيتسل عنصرا أساسيا في منتخب بلجيكا طوال السنوات الماضية، إذ خاض 110 مباراة دولية بقميص الشياطين الحمر منذ 2008، وسجل 10 أهداف دولية.

وتتواجد بلجيكا في المجموعة الثانية بـ يورو 2020، رفقة الدنمارك وفنلندا وروسيا.

فيتسل بوروسيا دورتموند بلجيكا
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