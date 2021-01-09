دورتموند يُكرس العقدة ويتفوق على لايبزج في ميدانه بالثلاثة

السبت، 09 يناير 2021 - 22:12

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند

واصل بوروسيا دورتموند تفوقه على ريد بول لايبزج بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ 15 من الدوري الألماني.

وكرّس دورتموند هيمنته على مواجهات لايبزج، إذ حقق أسود الفيستفاليا الفوز الخامس على لايبزج من 9 مباريات جمعت الفريقين في الدوري.

ولم يخسر دورتموند في زياراته الأربع الأخيرة لملعب لايبزج، إذ تعادل في واحدة وفاز في 3.

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وتعود الخسارة الأخيرة لدورتموند أمام لايبزج منذ أكتوبر 2017 بالخسارة 3-2.

وتوقف رصيد لايبزج عند 31 نقطة في المركز الثاني ليفشل في تشديد الخناق على بايرن ميونيخ متصدر جدول الترتيب برصيد 33 نقطة والذي خسر أمس أمام بوروسيا مونشنجلادباخ 3-2.

وارتقى دورتموند للمركز الرابع برصيد 28 نقطة.

الشوط الأول انتهى سلبيا، وشهد خروج أكسيل فيتسل بسبب الإصابة وتعويضه بالألماني إيمري تشان عقب مرور نصف ساعة من انطلاق المباراة.

وبعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني سجل الإنجليزي جادون سانشو هدف التقدم لدورتموند، والثالث له على التوالي في آخر 3 مباريات.

وفي الدقيقة 71 سجل إرلينج هالاند هدف التقدم الثاني للأصفر والأسود، ثم تبعه بهدف ثالث في الدقيقة 84.

واحتفل النرويجي بالهدف الثالث بتقليد احتفال النسر الخاص بفيتسيل الذي خرج مصابا.

ثنائية رفعت رصيد هالاند إلى 12 هدفا الموسم الجاري بفارق 8 أهداف عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ليسجل لأول مرة منذ ثنائيته في كلوب بروج البلجيكي في دوري الأبطال في نوفمبر الماضي، عقب تعافيه من الإصابة.

وفي الدقيقة 90 قلص النرويجي ألكسندر سورلوث الفارق لصالح أصحاب ملعب ريد بول أرينا.

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