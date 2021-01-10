خبر في الجول - موسيماني متمسك بـ صلاح محسن ولا يمانع رحيل أحمد ريان

الأحد، 10 يناير 2021 - 16:51

كتب : أحمد الخولي

صلاح محسن - الأهلي - غزل المحلة

علم FilGoal.com أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي متمسك بصلاح محسن مهاجم الفريق ويرفض رحيله في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

أحمد ياسر ريان

النادي : الأهلي

صلاح محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

بينما منح الجنوب إفريقي الضوء الأخضر للأهلي لإعارة أحمد ياسر ريان.

وكان فرج عامر رئيس سموحة صرح صباح الأحد أنه اتفق مع الثنائي على الانضمام لسموحة وينتظر موافقة الأهلي. (التفاصيل)

أخبار متعلقة
فينالدوم: نريد التتويج بكأس إنجلترا لنضيفه لألقابنا العديدة الولاية الثالثة.. طلعت يوسف يتولى تدريب أهلي طرابلس الليبي تقرير: الرجاء يواجه الإسماعيلي بدون مدربه المصاب بفيروس كورونا رائعة حكيمي لا تكفي.. روما يتعادل مع إنتر لمصلحة ميلان

وبعد تعاقد الفريق الأحمر مع الزامبي والتر بواليا منذ أيام، تقلصت فرصة مشاركة محسن وريان في التشكيل الأساسي لحامل لقب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا

لكن FilGoal.com علم أن صلاح محسن في خطط موسيماني، المدرب الأسبق لماميلودي صن داونز، وينوي الاعتماد عليه.

ويحسم الأهلي قريبا موقف ريان الذي اقترب من ارتداء القميص الأزرق لسموحة.

ولعب محسن وريان معارين إلى سموحة والجونة على الترتيب في الموسم الماضي قبل أن يعودا للأهلي.

وشارك محسن في 153 دقيقة من الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز، بينما اعتمد موسيماني على ريان لمدة 26 دقيقة فقط في البطولة ذاتها.

صلاح محسن أحمد ياسر ريان الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
رأسية باكايوكو تنصر نابولي على أودينيزي في الوقت القاتل 7 دقيقة | الدوري الإيطالي
كأس الاتحاد – تشيلسي وسيتي يعبران باكتساح.. ومفاجأة مدوية لـ ليدز يونايتد 28 دقيقة | أوروبا
أحمد صالح مدربا عاما لـ سموحة 43 دقيقة | الدوري المصري
حالات جديدة في جهاز الاتحاد.. إصابة حسن مصطفى وعماد المندوه بـ كورونا 52 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – إصابة معلول في مران الأهلي.. وفحص طبي يحدد موقفه ساعة | الدوري المصري
بمشاركة وردة ضد فريقه السابق.. باوك يفوز على فولوس ساعة | المحترفون
منافس الزمالك - الترجي يحقق الفوز الخامس تواليا ويعزز تصدره للدوري ساعة | إفريقيا
خبر في الجول - موسيماني متمسك بـ صلاح محسن ولا يمانع رحيل أحمد ريان ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك