خبر في الجول - موسيماني متمسك بـ صلاح محسن ولا يمانع رحيل أحمد ريان

علم FilGoal.com أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي متمسك بصلاح محسن مهاجم الفريق ويرفض رحيله في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

بينما منح الجنوب إفريقي الضوء الأخضر للأهلي لإعارة أحمد ياسر ريان.

وكان فرج عامر رئيس سموحة صرح صباح الأحد أنه اتفق مع الثنائي على الانضمام لسموحة وينتظر موافقة الأهلي. (التفاصيل)

وبعد تعاقد الفريق الأحمر مع الزامبي والتر بواليا منذ أيام، تقلصت فرصة مشاركة محسن وريان في التشكيل الأساسي لحامل لقب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا

لكن FilGoal.com علم أن صلاح محسن في خطط موسيماني، المدرب الأسبق لماميلودي صن داونز، وينوي الاعتماد عليه.

ويحسم الأهلي قريبا موقف ريان الذي اقترب من ارتداء القميص الأزرق لسموحة.

ولعب محسن وريان معارين إلى سموحة والجونة على الترتيب في الموسم الماضي قبل أن يعودا للأهلي.

وشارك محسن في 153 دقيقة من الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز، بينما اعتمد موسيماني على ريان لمدة 26 دقيقة فقط في البطولة ذاتها.