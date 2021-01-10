منافس الزمالك - الترجي يحقق الفوز الخامس تواليا ويعزز تصدره للدوري

الأحد، 10 يناير 2021 - 16:55

كتب : FilGoal

الترجي

عزز الترجي حامل اللقب تصدره للدوري التونسي بفوز خامس على التوالي بإسقاط ضيفه مستقبل الرجيش بهدفين يوم الأحد في ملعب حمادي العقربي بالعاصمة تونس.

وسجل فادي بن شوق، المولود في فرنسا، الهدف الأول في الدقيقة 45، ثم عزز علاء الدين المرزوقي النتيجة في الدقيقة 63.

ورفع فريق الدم والذهب رصيده إلى 16 نقطة، وظل رصيد الرجيش 9 نقاط وتراجع للمرتبة السابعة في ترتيب البطولة المحلية.

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ويحل الترجي ضيفا على الصفاقسي يوم الأربعاء في الجولة الثامنة من الدوري.

وسيواجه الترجي أندية الزمالك ومولودية الجزائر وتينجيث السنغالي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستهل الفريق مبارياته ضد ضيفه تينجيث في 12 فبراير ثم يحل ضيفا على مولودية الجزائر.

وفي الجولة الثالثة يستضيف الزمالك قبل أن يتجه للقاهرة لمواجهة الأخير في الجولة الرابعة.

الترجي
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