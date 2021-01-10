مدافع ليفربول: نستهدف الوصول إلى نهائي الكأس والفوز باللقب

يتمنى نيكو ويليامز مدافع ليفربول الشاب المشاركة في تتويج فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

وفاز ليفربول بنتيجة 4-1 ضد أستون فيلا في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل 1-1.(طالع تقرير المباراة)

وقال ويليامز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أنه كلما زاد عدد الجولات التي نخوضها في كأس الاتحاد الإنجليزي كلما شاركت أكثر في المباريات".

وأضاف "كأس الاتحاد الإنجليزي ليست البطولة التي نلعب فيها بشكل جيد، لذا أعتقد هذا العام أننا نتطلع إلى المضي قدمًا والوصول إلى النهائي ونأمل أن نفوز باللقب".

وتابع "من الجيد دائمًا تسجيل الأهداف وهذا يمنح اللاعبين الذين سجلوا الثقة للتقدم وتكرار بذلك في المباراة التالية".

وأكمل "كلما كان أداءهم أفضل، زاد عدد الأهداف التي سيحرزونها. لذا كان ذلك جيدًا للاعبين".

أستون فيلا اضطر لخوض اللقاء بفريقه الشاب نظرا لأن الفريق الأول به تفشي لوباء كوفيد 19، واضطراره للدخول في العزل بما في ذلك مدرب الفريق الأول دين سميث.

وشارك 4 لاعبين من فريق تحت 18 عاما في تشكيل أستون فيلا الذي بدأ اللقاء والبقية كانوا من فريق تحت 23 عاما.

وتجرى قرعة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الإثنين، على أن يقام الدور الجديد بداية من يوم 23 يناير.