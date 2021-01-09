بعد شوط رائع لكل فريق.. ليفربول يتخطى شباب فيلا برباعية ماني وصلاح وفينالدوم

السبت، 09 يناير 2021 - 00:15

كتب : FilGoal

أستون فيلا ضد ليفربول

بأداء مرفوع الرأس لشباب أستون فيلا بعد شوط أول متميز، خسر الفريق بنتيجة 4-1 أمام ليفربول ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل أهداف ليفربول، ساديو ماني هدفين وهدف لكل من جورجينو فينالدو ومحمد صلاح، وسجل هدف فيلا الوحيد لوي باري.

ولم يشارك الفريق الأول لأستون فيلا في المباراة بسبب وجود عدد كبير من الحالات المصابة بفيروس كورونا ما اضطر النادي لغلق مقر التدريبات.

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وتقدم ليفربول مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق ساديو ماني بعد عرضية من كورتيس جونز.

بعد ذلك ضغط الحمر على أصحاب الأرض بقوة وأرسل محمد صلاح تمريرة في الدقيقة العاشرة إلى فينالدوم لكن الأخير وضع الكرة أعلى المرمى من أمام منطقة الست ياردة.

وشهد الشوط الأول تألق الحارس المجري الشاب أكوس أونودي، البداية من الدقيقة 22، بعد تألقه أمام فرصتين غاية في الخطورة للحمر، الأولى لفابينيو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ليبعدها الحارس الشاب فتصل الكرة إلى ماني الذي يسدد بدروه لكن الحارس تألق مرة أخرى.

وأخطأ فابينيو في الدقيقة 26 لتصل الكرة إلى لوي باري الذي انطلق في مرتدة وحيدا، لكنه سقط داخل منطقة الجزاء ليحصل جايك ووكر على الكرة وأرسل كرة عرضية أبعدها دفاع ليفربول عن منطقة الخطورة قبل أن تصل إلى رأس بوجارد.

وأرسل محمد صلاح تسديدة قوية في الدقيقة 35 لكن لوي باري تألق أمام الكرة.

وسجل فيلا هدفه في مفاجأة، بعد دقيقة من الاستحواذ لأستون فيلا والتمرير في الدقيقة 40، أرسل أونودي حارس المرمى الكرة إلى كالوم روي الذي أرسل بينية رائعة للغاية إلى باري الذي انطلق منفردا من منتصف الملعب وسط محاولات غير ناجحة من ريس ويليامز للحاق به، ليسجل هدفا جميلا.

وتألق حارس فيلا الشاب مجددا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد تسديدة خطيرة من كورتيس جونز.

يورجن كلوب مدرب ليفربول أشرك تياجو ألكانتارا بدلا من جوردان هيندرسون مع بداية الشوط الثاني، ولم يطل انتظاره من أجل تسجيل الأهداف.

كاد ليفربول أن يسجل الهدف الثاني بعد انطلاقة من تياجو البديل وتمريرة إلى نيكو ويليامز على الطرف الأيسر لمنطقة جزاء فيلا. وأرسل نيكو عرضية إلى صلاح الذي حاول تسجيلها بالكعب ولم ينجح لتعود الكرة إليه ويسجلها من بين يدي حارس فيلا ليلغي الحكم الهدف.

وأضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد انطلاقة من صلاح وتمريرة داخل منطقة الجزاء إلى تاكومي مينامينو الذي أرسل الكرة إلى فينالدوم على حافة منطقة الجزاء ليسكنها الشباك.

وسجل الحمر الهدف الثالث عن طريقة ساديو ماني بعد عرضية من البديل شيردان شاكيري بشكل رائع في الدقيقة 63.

وأضاف الحمر الهدف الرابع في الدقيقة 65 بعد تمريرة من شاكيري مجددا لكن هذه المرة إلى صلاح الذي أسكن الكرة الشباك.

وأصبح لوي باري مهاجم أستون فيلا،(17 عاما و201 يوما)، هو أصغر يسجل هدفا في كأس الاتحاد الإنجليزي لفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2013، حينما سجل روني لوبيز (17 عاما و8 أيام) هدفا لصالح مانشستر سيتي ضد واتفورد.

وتجرى قرعة الدور الرابع من كأس الاتحاد بعد نهاية الثالث يوم 11 يناير المقبل، على أن يقام الدور الجديد بداية من يوم 23 يناير.

في إنجلترا كأس الاتحاد الإنجليزي
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