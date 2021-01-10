بيولي: الفوز على تورينو؟ لم اتفاجئ من الأداء.. وكيسي لاعب متكامل

الأحد، 10 يناير 2021 - 00:44

كتب : FilGoal

فرانك كيسي - ميلان

لم يستغرب ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان من أداء لاعبي الفريق رغم الغيابات والإصابات التي تضرب الفريق.

وتفوق ميلان على تورينو بهدفين دون رد، ليستفيق من الخسارة أمام يوفنتوس ويواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وقال بيولي لقناة "دازن" عقب المباراة: "لابد أن اعترف، لم اتفاجئ من الأداء، أعرف اللاعبون وتوقعت منهم هذا الرد، الشوط الأول كان ممتازا خاصة على مستوى الجودة وتخطينا ضغط تورينو في الشوط الثاني بشكل جيد".

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وأشاد بفرانك كيسي صاحب الهدف الثاني قائلا: "كيسي لاعب متكامل، يقدم لكن القدرات البدنية والطاقة والجودة ويحمي الدفاع ويظهر في الهجوم".

وأضاف "لديه هذه العقلية الإيجابية دائما في حالة المباراة، فهو أول من يساعد زميلا في الفريق أو يطمئنهم. هذا جانب شاب يحتاج إلى التوجيه والتشجيع، لذا فإن كيسي لا يقدر بثمن بهذا الجزء".

وعن إصابة الثنائي ساندرو تونالي وبراهيم دياز أوضح "لم نعرف الأخبار بعد، علينا الانتظار، كلاهما تعرض للإصابة، لكننا محبطين خسارة لياو في المباراة المقبلة، لأنني لم أر لاعبا يتحصل على إنذار للتحايل على الحكم في منتصف الملعب، لم أفهم هذا الموقف".

وأتم عمن سيشجع في مباراة روما وإنتر في قمة الجولة قائلا: "سأشاهد المباراة، ليس بسبب جدول الدوري لكن لأنني متأكد من أنها مباراة رائعة بين مدربين أذكياء وأنا أحب الرياضة".

ورفع ميلان رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة، بينما ظل التورو في المركز الـ 18 برصيد 12 نقطة.

ثنائية ميلان في المباراة جعلته أول فريق يسجل هدفين في 16 مباراة بالدور الأول من الدوري الإيطالي معادلا الرقم القياسي المدون باسم إنتر موسمي 1949-50 و1950-51.

ويمتلك لاعبو ميلان مباراتين أمام كالياري وأتالانتا لانفراد بالرقم القياسي.

ميلان في الدوري الدوري الإيطالي
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