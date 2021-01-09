فينالدوم: شعرنا بالصدمة بعد هدف أستون فيلا لكننا حافظنا على تركيزنا

السبت، 09 يناير 2021 - 00:51

كتب : FilGoal

أستون فيلا ضد ليفربول

قال جورجينو فينالدوم لاعب وسط ليفربول إن فريقه شعر بالصدمة بعد تسجيل شباب أستون فيلا هدفهم في مواجهة الفريقين بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وصرح فينالدوم عبر قناة "بي إن سبورتس" قائلا: "نحن لاعبون محترفون ويجب أن نحقق الفوز في مثل هذه المباريات".

وواصل "كنا بحاجة للفوز لأننا لم نفز في آخر 3 مباريات".

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وأكمل "شعرنا بالصدمة بعد تسجيلهم للهدف، لم نغلق المساحات جيدا كما شاهدت".

وأتم "علمنا أن ذلك سيحدث في الواقع، في تلك اللحظة كان علينا أن نحافظ على تركيزنا وألا نشعر بأي قلق، مثل هذه الأمور تحصل في كرة القدم، خاصة أمام فريق شاب يحاول إظهار الرغبة في الفوز".

وفاز ليفربول بنتيجة 4-1 ضد أستون فيلا في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل 1-1.(طالع تقرير المباراة)

وتجرى قرعة الدور الرابع من كأس الاتحاد بعد نهاية الثالث يوم 11 يناير المقبل، على أن يقام الدور الجديد بداية من يوم 23 يناير.

في إنجلترا كأس الاتحاد الإنجليزي
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