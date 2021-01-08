قرعة أبطال إفريقيا - مجموعة متوازنة لـ الأهلي.. والزمالك في صدام عربي مع الترجي ومولودية الجزائر

أبعدت قرعة دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا 2020-2021 الأهلي عن الزمالك.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

بينما تواجد الزمالك ضمن المجموعة الرابعة والتي تشهد صداما عربيا مع مولودية الجزائر والترجي، رفقة تونجيث السنغالي الذي يشارك لأول مرة في المسابقة.

وتفوق الأهلي حامل اللقب على سونيديب النيجري بخماسية دون مقابل في مجموع المباراتين ذهابا وإيابا.

وكان الزمالك هو الوحيد الذي ضمن الوصول لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا حتى الآن بعد انسحاب فريق جازيل بطل تشاد من مباراة دور الـ32.

وجاءت نتائج دور المجموعات لنسخة 2020-2021 من دوري أبطال إفريقيا:

المجموعة الأولى: المريخ السوداني - سيمبا التنزاني - فيتا كلوب الكونغولي - الأهلي

المجموعة الثانية: شباب بلوزداد الجزائري - الهلال السوداني - ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي - مازيمبي الكونغولي

المجموعة الثالثة: كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي - بترو أتليتكو الأنجولي - هورويا كوناكري الغيني - الوداد المغربي

المجموعة الرابعة: تونجيث السنغالي - مولودية الجزائر - الزمالك - الترجي التونسي

وأعلن الاتحاد الإفريقي في وقت سابق مواعيد جولات دور المجموعات:

الجولة الأولى: 12-13 فبراير

الجولة الثانية: 23 فبراير

الجولة الثالثة: 5-6 مارس

الجولة الرابعة: 16 مارس

الجولة الخامسة: 2-3 إبريل

الجولة السادسة: 9-10 إبريل

وحقق الأهلي لقب النسخة الماضية على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بالفوز بنتيجة 2-1، محققا اللقب التاسع في تاريخه.