قرعة ملحق الكونفدرالية - بيراميدز يلتقي راسينج الإيفواري.. ومواجهة عربية وحيدة

الجمعة، 08 يناير 2021 - 14:30

كتب : إسلام أحمد

كأس الكونفدرالية

أسفرت قرعة ملحق الكونفدرالية 2020-2021 عن مواجهة سهلة بيراميدز، إذ سيلتقي راسينج أبيدجان الإيفواري.

وسيخوض بيراميدز مباراة الذهاب في كوت ديفوار على أن يلعب الإياب في القاهرة.

وأسفرت القرعة أيضا عن مواجهة عربية وحيدة تجمع الرجاء المغربي واتحاد المنستير التونسي

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وكان بيراميدز قد تفوق على الاتحاد الليبي بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين ذهابا وإيابا.

فيما ودع المقاولون العرب المسابقة بالخسارة من النجم الساحلي التونسي بنتيجة 2-1.

وسيلتقي فريق نابسا ستارز الزامبي بقيادة مدربه المصري محمد فتحي مع جور ماهيا الكيني.

وجاءت نتائج قرعة ملحق الكونفدرالية كاملة:

إنييمبا النيجيري × الفائز من (سيلتك بلومفونتين الجنوب إفريقي أو ريفرز يونايتد النيجيري)

بريمييرو دي أوجوستو الأنجولي × ناموجو التنزاني

بلاتينيوم الزيمبابوي × جاراف السنغالي

الصفاقسي التونسي × كيجالي الرواندي

الرجاء المغربي × اتحاد المنستير التونسي

نكانا الزامبي × الاتحاد البيضاوي المغربي

جور ماهيا الكيني × نابسا ستارز الزامبي

بونجيدي الجابوني × ساليتاتس البوركينابي

أشانتي كوتوكو الغاني × وفاق سطيف الجزائري

يانج بافالوز إسواتيني × النجم الساحلي التونسي

سونيديب النيجيري × القطن الكاميروني

أهلي بني غازي الليبي × موتيما بيمبي الكونغولي

الملعب المالي × شبيبة القبائل الجزائري

راسينج أبيدجان الإيفواري × بيراميدز

جوانينج جالاكسي البوتسواني × أورلاند بيراتس الجنوب إفريقي

وتحددت مواعيد مباريات الملحق كالآتي:

الذهاب: 14 فبراير

الإياب: 21 فبراير

ويعد نهضة بركان المغربي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة بعدما فاز على بيراميدز بهدف دون رد.

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