مدرب أتروميتوس اليوناني: وردة هو وردة.. سعيد بتطوره

أشاد المدرب النمساوي دامير كانادي المدير الفني لـ أتروميتوس بـ عمرو وردة لاعب باوك.

وتفوق أتروميتوس على باوك بنتيجة 3-2 في الدوري اليوناني، في مباراة شهدت الظهور الأول لوردة الذي شارك كبديل وسجل هدف تقليص الفارق. (طالع التفاصيل)

دامير قال عقب المباراة في تصريحات نقلت عبر موقع “Sport24”: "استحققنا التعادل أمام فولوس لأن الفريق قدّم أداءً جيدا، كان علينا الفوز مع الأسلوب الجيد في الملعب والالتزام حققنا فوزا كبيرا".

وكان أتروميتوس قد خسر من فولوس بهدف دون رد، والتي كانت المباراة الأخير لوردة مع الأخير قبل العودة لباوك. (طالع التفاصيل)

وأشاد النمساوي بوردة قائلا: "أنا سعيد بالتطور الذي وصل له، أردت ضمه في الصيف لكن لبعض الأسباب لم تتم الصفقة".

وأتم "سعيد لعودته لنادٍ كبير، لكن جميعنا نعرفه، وردة هو وردة، العواطف تبقى بعيدة عن كرة القدم".

وسبق أن درب دامير وردة في صفوف أتروميتوس موسمي 2017-18 و2018-19، وسجل المصري تحت قيادته 13 هدفا وصنع 9 في 42 مباراة.