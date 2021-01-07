في عودته لـ باوك.. وردة يسجل ويخسر بمباراة مجنونة

الخميس، 07 يناير 2021 - 21:44

كتب : FilGoal

عمرو وردة - باوك

خسر باوك سالونيكا أمام مضيفه أتروميتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب بيريستيري، بالجولة 15 من الدوري اليوناني.

وشارك المصري عمرو وردة كبديل في صفوف باوك بمباراته الأولى بعد عودته للفريق في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وتمكّن وردة من تسجيل هدف باوك الثاني بعد حوالي 10 دقائق من دخوله الملعب، لكنه لم يكن كافيا لتجنُب الهزيمة.

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المباراة المجنونة بدأت بإهدار خريستوس تزوليس ركلة جزاء لـ باوك في الدقيقة 16.

لكن زميله كارول زفيديرسكي تمكّن في التقدم بالنتيجة لـ باوك بالدقيقة 22.

الشوط الثاني كان مثيرا، فأدرك خوان مونييز التعادل لـ أتروميتوس بالدقيقة 64.

ليقرر بابلو جارسيا مدرب باوك إقحام وردة في الدقيقة 71، والمصري دخل بتأثير فوري بعد يومين فقط من التعاقد معه، فسجّل هدف التقدم في الدقيقة 82 بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها نيكا نينوا.

لكن ليلة وردة المثالية لم تكتمل، فسجّل أتروميتس التعادل في الدقيقة 85 بواسطة خاريس خاريسيس، قبل أن يطلق سبيروس ناتسوس رصاصة الرحمة على باوك بهدف قاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ليتجمّد رصيد باوك عند 28 نقطة في المركز الثالث، ويتلقى ضربة قوية في صراع اللقب، إذ بات متأخرا عن أولمبياكوس المتصدر بعشر نقاط كاملة.

ولعب وردة في باوك بين 2017 و2020، فترة تخللتها 3 إعارات إلى أتروميتوس ولاريسا.

وبهذا الهدف، يرفع وردة عدد أهدافه مع باوك إجمالا إلى 4، بالإضافة إلى امتلاكه 4 تمريرات حاسمة سابقة.

الطريف أن هذه المرة الثانية التي يواجه فيها وردة فريقه الأسبق أتروميتوس هذا الأسبوع، إذ تغلّب عليه بهدفٍ نظيف يوم الإثنين الماضي في مباراته الأخيرة مع فولوس.

باوك عمرو وردة
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