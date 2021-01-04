وردة "القائد" يقود فولوس لاستعادة الانتصارات في ظهوره الأخير قبل العودة لـ باوك

حقق فولوس فوزه الأول بعد 8 مباريات دون انتصارات في الدوري اليوناني في ظهور عمرو وردة الأخير مع الفريق بالتفوق على أتروميتوس بهدف دون رد.

ومن المنتظر أن يعود عمرو وردة إلى باوك مرة أخرى بدءا من الغد عقب انضمامه لـ فولوس مع بداية الموسم.

المباراة انتهت بفوز فولوس بهدف واحد سجله خوان بيريا في الدقيقة 36 من عمر اللقاء بكرة رأسية.

وخرج وردة في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع من الشوط الثاني في ظهوره الأخير مع الفريق.

وشهدت المباراة ارتداء وردة لشارة قيادة الفريق.

وارتقى فولوس للمركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 14 مباراة.

وسيبدأ وردة البالغ 27 عاما مسيرته مع باوك وفقا لموقع "TO10.gr" اليوناني مع بدءا من الغد، وسيلتقي يوم الخميس المقبل أتروميتوس الذي لعب ضده اليوم، ثم الأحد المقبل فولوس فريقه الحالي.

وردة أنهى مشواره مع فولوس الذي استمر لـ 3 أشهر فقط بالمشاركة في 10 مباريات وسجل هدفين وصنع آخر.