في الجول يكشف موقف أحمد ياسر ريان مع الأهلي

الجمعة، 08 يناير 2021 - 00:32

كتب : أحمد الخولي

مصر الأولمبي - البرازيل الأولمبي

ما زال موقف أحمد ياسر ريان مع الأهلي لم يحسم بعد، سواء باستمراره أو خروجه معارا مجددا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادر شوقي وكيل اللاعب توصل لاتفاق مع سموحة لضم اللاعب على سبيل الإعارة، في حالة خروجه معارا من الأهلي.

الأهلي طلب رأي بيتسو موسيماني مدرب الفريق في موقف اللاعب، والذي طلب مهلة للتفكير بدوره.

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أحمد ياسر ريان يريد معرفة موقفه من المشاركة الأساسية مع الفريق خوفا على مكانه في المنتخب الأوليمبي خلال أوليمبياد طوكيو المقبلة.

من جهة أخرى، وحسبما علم FilGoal.com، فإن اللاعب لم يحسم رأيه الشخصي باللعب لسموحة أيضا إذا استعار الفريق السكندري زميله صلاح محسن الذي لم يحسم موقفه أيضا.

اللاعب يرى أن انتقاله إلى سموحة بجانب صلاح محسن، سيخلق نفس المشكلة لوجوده مع حسام حسن وصلاح محسن في نفس المركز، وفي ظل لعب الفريق بمهاجم واحد فقط.

وأخيرا، فإن أحمد ياسر ريان يملك عروض أخرى بخلاف عرض سموحة، لكن الأمر متوقف على قرار الأهلي النهائي.

كن FilGoal.com قد كشف في وقت سابق بأن الأهلي يتجه لإعارة أحد مهاجميه بعدما ضم والتر بواليا. (طالع التفاصيل)

أحمد ياسر ريان عاد لـ الأهلي هذا الموسم بعدما قضى الموسم الماضي معارا لنادي الجونة.

صاحب الـ 22 عاما شارك هذا الموسم مع الأهلي في 4 مباريات حتى الآن بمجموع دقائق 127 دقيقة. لم يسجل فيهم أو يصنع.

في الدوري أحمد ياسر ريان الأهلي سموحة
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