خبر في الجول – اتجاه لإعارة أحد مهاجمي الأهلي

الخميس، 07 يناير 2021 - 00:27

كتب : بسام أبو بكر

مروان محسن - محمد هاني - الأهلي - إنبي

بعد ضم والتر بواليا، بات الزامبي هو المهاجم الأول للنادي الأهلي، وبالتالي بات التفكير في إعارة أحد المهاجمين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي الأهلي حاليا يفكر في إعارة واحد من بين ثلاثة مهاجمين، هم مروان محسن، وصلاح محسن، وأحمد ياسر ريان.

الأهلي يرى حاليا بأنه يملك عدد كافي من المهاجمين، وبالتالي فمن مصلحة الجميع أن يخرج أحدهم معارا لكي يحصل على فرصته في اللعب، وأيضا هذا لن يؤثر على الفريق فنيا.

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ويملك الأهلي حاليا في الوقت الحالي 6 مهاجمين صرحاء، هم أليو بادجي الذي سينتقل قريبا إلى أنقرة جودجو التركي، بجانب 5 مهاجمين آخرين هم والتر بواليا الوافد الجديد، ومحمد شريف، ومروان محسن، وصلاح محسن، وأحمد ياسر ريان.

مروان محسن لم يشارك سوى في مباراة واحدة هذا الموسم حتى الآن، فيما شارك أحمد ياسر ريان في أربع مباريات، وشارك صلاح محسن في 5 مباريات، ولم يسجل منهم أي هدف أو يصنع حتى الآن.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

في الدوري الأهلي أحمد ياسر ريان مروان محسن صلاح محسن
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