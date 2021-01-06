تعرف على وضع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي بعد 17 جولة

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 15:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - إيفرتون - الدوري الإنجليزي

يثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول باستمرار أنه أحد أهم أسباب نجاح فريقه في السنوات الأخيرة، ويؤكد ذلك ببدايته القوية في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، والأرقام توضح ذلك.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي بعد مرور 17 جولة من الموسم.

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أكثر من سجل

1- محمد صلاح (13 هدفا)

2- سون هيونج مين (12 هدفا)

3- دومنيك كالفيرت لوين (11 هدفا)

3- جيمي فاردي (11 هدفا)

3- برونو فيرنانديز (11 هدفا)

أكثر من سجل من ركلات جزاء

1- جيمي فاردي (6 أهداف)

2- محمد صلاح (5 أهداف)

2- برونو فيرنانديز (5 أهداف)

4- كالوم ويلسون (4 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- باتريك بامفورد (28 تسديدة)

2- محمد صلاح (26 تسديدة)

3- دومنيك كالفيرت لوين (24 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- باتريك بامفورد (65 تسديدة)

2- هاري كين (61 تسديدة)

3- محمد صلاح (54 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1 - هناك 13 لاعبا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بكل الجولات.

60- صلاح غاب عن مباراة واحدة واستبدل أكثر من مرة.. ولعب ما مجموعه 1349 دقيقة.

ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسمي 2017-2018 و2018-2019، واقتنصها فاردي مهاجم ليستر سيتي الموسم الماضي.

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم قبل الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

لكنه اكتفى بـ19 هدفا في الموسم الماضي، مقابل 23 لفاردي هداف الدوري.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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