رائعة صلاح ترشحه لجائزة هدف شهر ديسمبر في ليفربول

ينافس النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على جائزة أجمل هدف لفريقه في شهر ديسمبر.

التسديدة الرائعة التي سجلها صلاح في مباراة كريستال بالاس تتواجد ضمن اختيارات الأفضل في الشهر الأخير بالعام المنصرم.

ويتنافس هدف صلاح مع 3 أهداف لزميليه البرازيلي روبرتو فيرمينو، وهدفين للسنغالي ساديو ماني.

شاهد الأهداف المرشحة هــــنــــــا

مباراة كريستال بالاس شهدت مشاركة صلاح كبديل لكنه صنع أحد أهداف فيرمينو المرشحة للجائزة، وسجل هدفين خلال 25 دقيقة فقط.

الدولي المصري سجل 16 هدفا هذا الموسم بقميص ليفربول، 13 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري الأبطال.

ويستعد ليفربول لملاقاة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة.