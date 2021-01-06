رائعة صلاح ترشحه لجائزة هدف شهر ديسمبر في ليفربول

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 12:27

كتب : FilGoal

محمد صلاح وفيرمينو يحتفلان بهدف ليفربول السادس في كريستال بالاس

ينافس النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على جائزة أجمل هدف لفريقه في شهر ديسمبر.

التسديدة الرائعة التي سجلها صلاح في مباراة كريستال بالاس تتواجد ضمن اختيارات الأفضل في الشهر الأخير بالعام المنصرم.

ويتنافس هدف صلاح مع 3 أهداف لزميليه البرازيلي روبرتو فيرمينو، وهدفين للسنغالي ساديو ماني.

أخبار متعلقة
طبيب المنتخب: حضور صلاح لزفاف شقيقه؟ نحن بشر.. لم نعلم بالأمر سوى من الصور والفيديو كلوب للاعبيه: لن نعيش على الإنجازات التي حققناها في الماضي مواعيد مباريات الأربعاء 6 يناير 2021..المقاولون يواجه النجم ودربي مانشستر تعرف على تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية

شاهد الأهداف المرشحة هــــنــــــا

مباراة كريستال بالاس شهدت مشاركة صلاح كبديل لكنه صنع أحد أهداف فيرمينو المرشحة للجائزة، وسجل هدفين خلال 25 دقيقة فقط.

الدولي المصري سجل 16 هدفا هذا الموسم بقميص ليفربول، 13 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري الأبطال.

ويستعد ليفربول لملاقاة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة.

محمد صلاح ليفربول روبرتو فيرمنيو ساديو ماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
أوباما: ترك الملعب بعد إهدار ركلة جزاء؟ لم أكن مستعدا لهذه اللقطة 2 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – انتظام ربيعة وهاني.. وجاهزية طاهر لمواجهة سيراميكا 11 دقيقة | الدوري المصري
ميسي: أشعر بالفخر للعب هذا العدد من المباريات مع برشلونة 24 دقيقة | الدوري الإسباني
رائعة صلاح ترشحه لجائزة هدف شهر ديسمبر في ليفربول 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أوباما: أحمد سمير سبب لقبي.. وهذا ما قصدته بخصوص "ستوري" الموعد العاشر 32 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد - أبرز المنتخبات المرشحة للقب والحصان الأسود في نسخة استثنائية بـ مصر 2021 44 دقيقة | رياضات أخرى
أبو العلا: لقاح كورونا ممكن للرياضيين؟ كل شيء سيتضح في أولمبياد طوكيو ساعة | مصر
طبيب المنتخب: حضور صلاح لزفاف شقيقه؟ نحن بشر.. لم نعلم بالأمر سوى من الصور والفيديو ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي 4 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري
قد ينال إعجابك