تقرير إنجليزي: عرض أمريكي "جذاب" لـ أوزيل

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 22:57

كتب : FilGoal

أوزيل

قدّم نادي دي سي يونايتد الأمريكي عرضا "جذابا" للألماني ميسوت أوزيل صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي.

وحسب موقع "Football London" فأن الألماني بدأ التفاوض مع النادي الأمريكي في ظل العرض الجذاب الذي يتيح له توسيع علامته التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعرض النادي الأمريكي أيضا استخدام اسم المقهى الخاص به في ملعب النادي "أودي فيلد ستيديوم" وكذلك خط إنتاج واستخدامه كوجه دعائي للنادي.

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وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد أشارت إلى اقتراب أوزيل من فينيربهاتشه التركي. (طالع التفاصيل)

ولم يخض أوزيل أي دقيقة بقميص أرسنال في الموسم الجاري وخرج من قائمة الفريق محليا.

وانضم أوزيل إلى أرسنال قادما من ريال مدريد في صيف 2013 بمبلغ 47 مليون يورو.

وكانت آخر مباراة لعبها أوزيل بقميص أرسنال في شهر مارس الماضي قبل توقف النشاط، حينما لعب كأساسي ضد وست هام يونايتد، وفاز الفريق بنتيجة 1-0 وصنع أوزيل الهدف.

ولعب النجم الألماني بقميص أرسنال في 254 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 44 هدفا وصنع 77 آخرين.

ميسوت أوزيل أرسنال دي سي يونايتد
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