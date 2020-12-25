بيلد: أوزيل عقد جلسة مع فينيربهاتشة للانضمام إليه مجانا في الصيف.. "اتفق على راتبه"

عقد ميسوت أوزيل لاعب أرسنال جلسة مع نادي فينيربهاتشة التركي، وافق خلالها على تخفيض جزء كبير من راتبه الأسبوعي، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأوضح التقرير أن أوزيل وافق خلال الجلسة على تخفيض راتبه الأسبوعي مع أرسنال والذي يقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني، وسيتنازل عن 200 ألف من ذلك الراتب.

واستبعد ميكيل أرتيتا لاعب وسط ميدانه من قائمتي فريقه للدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي خلال الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن أوزيل صاحب الـ32 عاما على الحصول على راتب يقدر بحوالي 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مع فينيربهاتشة.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة ليس من المرجح أن تتم في يناير، وعوضا عن ذلك ستحدث في الصيف في صفقة انتقال مجانية بعد نهاية عقده في صيف 2021.

وانضم أوزيل إلى أرسنال قادما من ريال مدريد في صيف 2013 بمبلغ 47 مليون يورو.

وكانت آخر مباراة لعبها أوزيل بقميص أرسنال في شهر مارس الماضي قبل توقف النشاط، حينما لعب كأساسي ضد وست هام يونايتد، وفاز الفريق بنتيجة 1-0 وصنع أوزيل الهدف.

ولعب النجم الألماني بقميص أرسنال في 254 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 44 هدفا وصنع 77 آخرين.