سعد سمير: أشكر الخطيب.. وبانون أصبح الآن مصريا

وجه سعد سمير مدافع الأهلي الشكر لمحمود الخطيب رئيس ناديه بعد عودته مرة أخرى للملاعب من غياب طويل بسبب الإصابة.

وشارك سعد سمير في فوز الأهلي على سونيديب بطل النيجر برباعية دون رد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ليتأهل حامل اللقب إلى دور المجموعات.

وقال سعد سمير عقب المباراة لقناة الأهلي: "أشكر محمود الخطيب رئيس النادي لأنه كان يتواصل مع بشكل شخصي لدعمي طوال فترة الإصابة".

وأضاف "سعيد بالعودة للمشاركة في المباريات مرة أخرى بعد عام من الغياب وموسيماني أخبرني أنه يريد تجهيزي من أجل الفترة المقبلة".

وعن بدر بانون قال: "بدر لاعب مهم وإضافة قوية للأهلي ووليد سليمان ترك له ركلة الجزاء بالتنسيق بينهما".

وأتم تصريحاته "بدر دخل في أجواء الأهلي سريعا وهو لاعب ذو شخصية رائعة ورغم أنه مغربي لكني أؤكد لكم أنه أصبح مصريا".