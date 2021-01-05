الكونفدرالية - بيراميدز يحسم تأهله بسهولة رغم شجاعة الاتحاد الليبي

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 20:31

كتب : إسلام أحمد

بيراميدز - الاتحاد الليبي

حسم بيراميدز بطاقة التأهل للدور الـ 32 الإضافي من الكونفدرالية الإفريقية بالفوز 3-2 في الإياب على حساب الاتحاد الليبي.

وكان بيراميدز قد تفوق ذهابا بنتيجة 1-0 بهدف سجله الغاني جون أنتوي ليتأهل بنتيجة 4-2 بمجموع المباراتين.

علي مادي تقدم أولا للضيوف مبكرا، لكن رد بيراميدز جاء قويا بثلاثية سجلها عبد الله السعيد وإريك تراوري ودودو الجباس.

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وينتظر بيراميدز يوم الجمعة المقبل 8 يناير لمعرفة هوية منافسه عندما تقام قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال وملحق الكونفدرالية.

التشكيل

بدأ بيراميدز بقيادة مدربه رودلفو أروابارينا اللقاء بدودو الجباس في الهجوم وخلفه إسلام عيسى ورمضان صبحي وعبد الله السعيد.

فيما اعتمد جورجي دا كوستا المدير الفني للفريق الليبي على علي مادي والمهدي الهوني ومعاذ عيسي في الهجوم.

وصف المباراة

قبل بداية الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء ومن هجمة سريعة، أرسل معاذ عيسى عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء لـ علي مادي أسكنها في شباك شريف إكرامي بكل سهولة.

المباراة تحمل رقم 89 لشريف إكرامي في المسابقات الإفريقية متخطيا عبد الواحد السيد 88 مباراة ليصبح ثاني أكثر حارس مصري خوضا للمباريات بعد عصام الحضري بـ 98 مباراة.

هدف أشعل المباراة مبكرا بعدما صارت النتيجة 1-1 في مجموع المباراتين.

رد بيراميدز جاء قويا، توغل من رمضان صبحي في عمق منطقة الجزاء، ليعرقله سند الكوري ويحصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة 20.

انبرى القائد عبد الله السعيد للكرة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 22.

وبعد 5 دقائق أضاف البوركينابي إريك تراوري الهدف الثاني لبيراميدز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية زاحفة من أحمد فتحي.

ليتساوى تراوري مع جون أنتوي في صدارة هدافي بيراميدز في المسابقات الإفريقية برصيد 7 أهداف لكلا منهما.

الجوكر أحمد فتحي عاد من جديد وأرسل عرضية متقنة على رأس دودو الجباس الذي أسكن الكرة برأسية في شباك معاذ اللافي مضيفا الهدف الثالث في الدقيقة 37.

هدفان صنعهما أحمد فتحي في الكونفدرالية في مباراة واحدة، وهو ما يساوي مع صنعه مع الأهلي في الموسم الماضي بدوري أبطال إفريقيا.

انتهى الشوط الأول هادئا وهو ما تكرر في الشوط الثاني.

فهدد عبد الله السعيد مرمى الضيوف بتسديدة أرضية في الدقيقة 56 تصدى لها اللافي ببراعة.

وبعد 9 دقائق كاد إسلام عيسى أن يضيف الهدف الرابع بتسديدة مباغتة لكن كرته تصدى لها اللافي وكادت أن تسكن شباكه لكنها مرت بجوار القائم.

تغييرات بيراميدز لم تصنع الفارق، فكاد إبراهيم عادل أن يسجل من عرضية محمود وادي في الدقيقة 84 لكنه تسديدته ارتطمت بالشباك الخارجية.

ومع الأنفاس الأخيرة من المباراة قلص عمران صالح النتيجة للفريق الليبي مستغلا خطئا دفاعيا وراوغ 3 مدافعين ثم سدد في مواجهة شريف إكرامي معلنا عن هدف الاتحاد الثاني وانتهت معه أحداث المباراة.

بيراميدز في إفريقيا الكونفدرالية الاتحاد الليبي
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