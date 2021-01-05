تعرف على تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 17 من المسابقة التي خسرها فريقه بهدف.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ساوثامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 3 و4 و5 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.4 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان ساديو ماني، فوصل متوسط تقييمه لـ6.2 درجة من عشرة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم عند 13 هدفا، يحتل بهم صدارة جدول هدافي المسابقة.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، يتصدر جدول المسابقة بعد مرور 17 جولة، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي لعب مباراة أقل.

ويستعد ليفربول لملاقاة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة.