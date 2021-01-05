التشكيل - دودو الجباس يقود هجوم بيراميدز.. وإسلام عيسي ورمضان أساسيان

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 17:37

كتب : FilGoal

بيراميدز

يقود دودو الجباس هجوم بيراميدز في مواجهة الاتحاد الليبي في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويشارك إسلام عيسي ورمضان صبحي في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ويتواجد عبد الله السعيد في مركز صانع الألعاب.

وكان بيراميدز قد تفوق ذهابا بهدف دون مقابل سجله الغاني جون أنتوي.

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تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - علي جبر - أحمد فتحي

الوسط: إسلام عيسى - عمر جابر - إريك تراوري - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

الهجوم: دودو الجباس

تشكيل الاتحاد الليبي

حراسة المرمى: معاذ اللافي

الدفاع: سند الكوري – عبد العزيز الصويعي – ناجي درا – عبد الرحيم التريكي

الوسط: صهيب بن سليمان – عمر الخوجة – ربيع الشادي

الهجوم: علي مادي – المهدي الهوني – معاذ عيسي

بيراميدز الاتحاد الليبي الكونفدرالية في إفريقيا
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